На Украине неизвестные сообщили о минировании здания ЦИК

КИЕВ/МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании здания Центральной избирательной комиссии Украины, представители СМИ были эвакуированы, сообщается на сайте телеканала " Неизвестный сообщил о минировании здания Центральной избирательной комиссии Украины, представители СМИ были эвакуированы, сообщается на сайте телеканала " 112 Украина " во вторник.

"В Киеве неизвестные сообщили о минировании здания Центральной избирательной комиссии, представителей СМИ эвакуировали. На место прибыли правоохранители и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно об угрозе минирования украинского министерства временно оккупированных территорий (МВОТ).

"Только что на официальный электронный адрес министерства поступило сообщение о минировании админздания. Сейчас все компетентные органы задействованы в ликвидации опасности", - говорится в сообщении ведомства в микроблоге Twitter.

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,06%. Третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,18. Четвертое место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,12%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,84%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.