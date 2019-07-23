Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T19:56Z
https://ria.ru/20190723/1556814308.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155226/77/1552267759_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7801f5af5fed4967cbd8c7abafb29814.jpg
РИА Новости

На Украине неизвестные сообщили о минировании здания ЦИК

Вчера, 19:56
193
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание ЦИК Украины в Киеве
Здание ЦИК Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание ЦИК Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ/МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании здания Центральной избирательной комиссии Украины, представители СМИ были эвакуированы, сообщается на сайте телеканала "112 Украина" во вторник.
"В Киеве неизвестные сообщили о минировании здания Центральной избирательной комиссии, представителей СМИ эвакуировали. На место прибыли правоохранители и взрывотехники", - говорится в сообщении.
Здание гостиницы Красная в городе Одессе
16 июля, 16:21
Украинский эксперт рассказал, с чем связаны участившиеся "минирования"Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц в Одессе. Как отметил в эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в последнее время сообщений о фальшивых минированиях в стране становится все больше.
Кроме того, стало известно об угрозе минирования украинского министерства временно оккупированных территорий (МВОТ).
"Только что на официальный электронный адрес министерства поступило сообщение о минировании админздания. Сейчас все компетентные органы задействованы в ликвидации опасности", - говорится в сообщении ведомства в микроблоге Twitter.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,06%. Третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,18. Четвертое место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,12%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,84%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
Избирательный участок
21 апреля, 10:02
На Украине нетрезвый мужчина пошутил о минировании избирательного участка
530000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеЦИК УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Лавров заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы меняется в лучшую сторону
РИА
Новости
Нестор Шуфрич
Оппозиционный депутат пообещал "стать совестью" партии Зеленского в Раде
Здание Совета Европы
В ПАСЕ не прокомментировали информацию о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе
Дэвид Норквист
Трамп выдвинул Норквиста на пост первого замглавы Пентагона
Лента
новостей
Кандидат на пост генпрокурора, глава минюста США Уильям Барр
США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Педерсен временно не будет выполнять обязанности посланника ООН по Сирии
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: часть политиков ЕС заинтересована в дальнейшей демонизации России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
Лавров сообщил, что представители Гуаидо пытаются контактировать с Москвой
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генсек НАТО заявил о готовности работать с Джонсоном
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
Володин прокомментировал выборы в Раду
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
В Сибири до конца недели сохранится высокий класс пожарной опасности
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
Нетаньяху поздравил Джонсона с избранием на пост главы британских тори
Заместитель главы ЦИК Украины Андрей Магера
ЦИК: "Слуга народа" не сможет создавать коалицию в Раде с другими фракциями
Глава Национального собрания Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Гуаидо гарантировал защиту активов компании Chevron в Венесуэле
Киргизия и Таджикистан намерены совместно расследовать инцидент на границе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Сирии сообщили об израильской атаке по провинции Дераа
02:21На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
Лента новостейМолния