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РИА Новости

Мальчик на Кубани рассказывал разные версии, как оказался на цепи

Вчера, 19:49
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Мальчик, сбежавший из сарая, где сидел на цепи, рассказывал разные версии того, как там оказался, в том числе, что просидел так год, сообщил РИА Новости глава Великовечненского сельского поселения Белореченского района Игорь Назаров.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае десятилетнего сына. Мальчику удалось выбраться, сейчас он находится в реабилитационном центре. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет.
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Глава поселения рассказал, что мальчик сначала говорил о том, что год сидит на цепи. Но соседи регулярно видели ребенка и в огороде, и на улице с младшим братом. Также мальчик ходил в школу.
"Я для себя так и не понял, наговаривает ли мальчик. Ведь если бы он на цепи сидел, то и в школу не ходил бы. Медики сказали, на ребенке никаких повреждений нет, нет синяков. Психологи общались с ним. Сначала он сказал, что он год сидит, а потом говорит: "Нет, меня папа наказывал, на цепь он меня не сажал". Хотя цепь на нем была, - пояснил Назаров.
Он добавил, что семья, где жил мальчик, благополучная и обеспеченная, и ранее в поле зрения властей не попадала. Также ребенок хорошо учится в школе. В правоохранительных органах РИА Новости подтвердили, что ребенком отец занимался, водил его в школу, на дополнительные занятия.
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"Он в школе учится в городе. Он когда-то у нас учился, в первом классе еще, а потом отец сказал, что ему образование не нравится, и в город забрал. И он учился во второй школе в городе. Директор школы тоже говорит, что учится ребенок хорошо, что отец привозил, забирал, отвозил", - отметил Назаров, добавив, что следователям мужчина говорил, что мальчик убегал из дома, воровал, и отец применял к нему "свои методы воспитания".
Белореченская прокуратура проводит проверку по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего. По результатам прокурорской проверки будет рассмотрен вопрос об обращении с исковым заявлением в суд об ограничении либо лишении отца родительских прав. Также ведомство оценивает условия жизни родной матери ребенка. Если они будут признаны нормальными, прокуратура будет ходатайствовать об отмене решения краевого суда о том, чтобы ребенок проживал с отцом, и вернет мальчика жить к матери в Апшеронский район.
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