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РИА Новости

Трамп выдвинул Норквиста на пост первого замглавы Пентагона

Вчера, 19:39
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© AP Photo / Alex BrandonДэвид Норквист
Дэвид Норквист
© AP Photo / Alex Brandon
Дэвид Норквист . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул Дэвида Норквиста на пост первого заместителя министра обороны США, сообщил в уведомлении для прессы Белый дом.
Кандидатуру предстоит рассмотреть сенату.
Норквист в мае 2017 года был утвержден на пост замминистра обороны и главного финансиста Пентагона. Если сенат согласится повысить его до уровня первого замминистра, Норквист будет отвечать за всю повседневную работу Пентагона, руководить разработкой более чем 500-миллиардного военного бюджета и напрямую консультировать высшее руководство страны. Норквист уже выполняет эти обязанности после ухода Патрика Шанахана, который покинул Пентагон из-за семейного скандала и отказался от рассмотрения своей кандидатуры на пост министра.
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