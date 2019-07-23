Трамп выдвинул Норквиста на пост первого замглавы Пентагона

Норквист в мае 2017 года был утвержден на пост замминистра обороны и главного финансиста Пентагона. Если сенат согласится повысить его до уровня первого замминистра, Норквист будет отвечать за всю повседневную работу Пентагона, руководить разработкой более чем 500-миллиардного военного бюджета и напрямую консультировать высшее руководство страны. Норквист уже выполняет эти обязанности после ухода Патрика Шанахана, который покинул Пентагон из-за семейного скандала и отказался от рассмотрения своей кандидатуры на пост министра.