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РИА Новости

МИД: часть политиков ЕС заинтересована в дальнейшей демонизации России

Вчера, 19:37
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз проявляет двойные стандарты, пытаясь уличить Россию в несоблюдении прав человека и заявляя об украинских "политзаключенных", подобные оценки предвзяты и призваны подыграть той части европейских политиков, которая заинтересована в дальнейшей демонизации РФ, заявили во вторник в российском МИД.
Так в дипведомстве прокомментировали заявление еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному регулированию Христоса Стилианидиса, сделанное от имени Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
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"Прозвучавшие оценки правочеловеческой ситуации в России с выпячиванием сюжета об украинских "политзаключенных" расцениваем как предвзятые и нацеленные на подыгрывание той части политических сил в ЕС, которая заинтересована в дальнейшей демонизации нашей страны и сохранении нынешнего ненормального состояния отношений Россия-ЕС", - говорится в сообщении МИД.
Повышенный и явно нездоровый интерес есовских коллег к положению дел с правами человека в России - а именно так можно объяснить сам факт обсуждения данной темы на одной из первых пленарных сессий Европарламента нового созыва - не может не вызывать недоумения на фоне имеющихся многочисленных системных проблем в этой сфере в самом Евросоюзе, отметили в российском МИД.
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"Хотели бы напомнить, что при попустительстве национальных властей отдельных стран-членов и молчаливом согласии есовского Брюсселя в ЕС продолжает набирать обороты волна реабилитации нацизма, которая открывает путь распространению расизма, ксенофобии и антисемитизма. Нарушаются права мигрантов и национальных меньшинств. В ряде стран ЕС сохраняется позорное для современной Европы явление "безгражданства". Вызывает опасение и ситуация с соблюдением свободы СМИ и прав журналистов", - подчеркивается в комментарии.
Также в ЕС "почему-то не вызывает озабоченности и катастрофическая ситуация с соблюдением свободы СМИ на Украине, включая репрессивные меры в отношении журналистов", отметили в ведомстве.
"Судебный процесс над руководителем портала "РИА Новости - Украина" Кириллом Вышинским, которого держат под стражей с мая 2018 года по абсурдному обвинению в госизмене за его профессиональную деятельность, - прямое тому свидетельство", - констатировали в дипведомстве.
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