Власти Кубани рассказали о семье мальчика, посаженного на цепь

СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Семья мальчика, посаженного на цепь на Кубани, обеспеченная и не попадала в поле зрения властей как неблагополучная, сообщил РИА Новости глава Великовечненского сельского поселения Белореченского района Игорь Назаров.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае десятилетнего сына. Мальчику удалось выбраться, сейчас он находится в реабилитационном центре. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет.

"Семья обеспеченная. У него (отца) свой бизнес в городе, кафе свое. Хороший джип. У мачехи салон красоты в городе. Они даже в наше поле зрения не попадали. Работяги, пашут. В огороде порядок. Дом в удовлетворительном состоянии… За все время, что они здесь живут, один раз мы им делали замечание, что у него перед домом была трава амброзия, но он вышел сразу все убрал… Мать культурная женщина. Он такой начитанный", - пояснил Назаров.

По его словам, в доме проживают мужчина с женой, которая находится в перинатальном центре Краснодара, его 10-летний сын от первого брака, 4-летний сын и пожилой отец, которого супруги пытались определить в дом для престарелых, так как из-за занятости не могут обеспечить достойного ухода.