Власти Кубани рассказали о семье мальчика, посаженного на цепь

СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Семья мальчика, посаженного на цепь на Кубани, обеспеченная и не попадала в поле зрения властей как неблагополучная, сообщил РИА Новости глава Великовечненского сельского поселения Белореченского района Игорь Назаров.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае десятилетнего сына. Мальчику удалось выбраться, сейчас он находится в реабилитационном центре. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет.
"Семья обеспеченная. У него (отца) свой бизнес в городе, кафе свое. Хороший джип. У мачехи салон красоты в городе. Они даже в наше поле зрения не попадали. Работяги, пашут. В огороде порядок. Дом в удовлетворительном состоянии… За все время, что они здесь живут, один раз мы им делали замечание, что у него перед домом была трава амброзия, но он вышел сразу все убрал… Мать культурная женщина. Он такой начитанный", - пояснил Назаров.
По его словам, в доме проживают мужчина с женой, которая находится в перинатальном центре Краснодара, его 10-летний сын от первого брака, 4-летний сын и пожилой отец, которого супруги пытались определить в дом для престарелых, так как из-за занятости не могут обеспечить достойного ухода.
Белореченская прокуратура проводит проверку по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего. По результатам прокурорской проверки будет рассмотрен вопрос об обращении с исковым заявлением в суд об ограничении либо лишении отца родительских прав. Также ведомство оценивает условия жизни родной матери ребенка. Если они будут признаны нормальными, прокуратура будет ходатайствовать об отмене решения краевого суда о том, чтобы ребенок проживал с отцом, и вернет мальчика жить к матери в Апшеронский район.
15 марта 2017, 10:58Яровая требует строго наказать водителя за наезд на ребенка в Ленобласти