Американский сенат утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Сенат США во вторник утвердил Марка Эспера на посту министра обороны США, свидетельствуют итоги голосования.
Эспер, который ранее занимал пост министра сухопутных сил, входящих в структуру министерства, был назначен исполняющим обязанности главы ведомства в конце июня. До этого обязанности министра исполнял Патрик Шэнахан, которого Трамп решил не выдвигать для утверждения в сенате.
19 июля, 17:38"Трейд" Марк. Пентагон возглавит "Мэттис номер два"Может быть, конечно, это Марк Эспер ради должности обернулся перед сенаторами "бешеным псом" и лизнул им больное место. Никто же не видел ‒ вдруг он в это время пальцы за спиной скрестил. Перед Трампом, по крайней мере, он, наверное, так и будет оправдываться.
Предыдущий полномочный министр обороны США Джеймс Мэттис, который занимал пост с самого начала работы администрации президента Дональда Трампа в январе 2017 года, ушел в отставку 31 декабря 2018 года. Таким образом Пентагон более полугода оставался без постоянного руководителя.
Эспер в настоящее время является гражданским лицом, что традиционно для министров обороны США. Однако с 1986 по 2007 годы он служил в армии, принимал участие в войне в Персидском заливе в 1991 году в составе 101-й десантной дивизии. После отставки в звании подполковника работал в коммерческих структурах, занимался лоббизмом для оборонных предприятий. В ноябре 2017 года был утвержден сенатом на пост министра сухопутных сил США.
16 июля, 19:40Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер