Россия призвала отказаться от ультиматумов и санкций по Персидскому заливу

ООН, 23 июл – РИА Новости. Россия призывает стороны кризиса в Персидском заливе к снятию напряженности, предлагает отказаться от ультиматумов, санкций и угроз, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза.

По его словам, напряженность в Персидском заливе раздувается искусственно. Как указал Небензя, этот кризис ставит под угрозу мир и безопасность в регионе. Он добавил, что на фоне обмена обвинениями продолжается наращивание военного присутствия, в том числе внерегиональных государств, что создает риски вооруженного столкновения.

"Мы настойчиво призываем все стороны предпринять шаги по деэскалации и урегулированию проблемы политико-дипломатическими методами. Это предполагает, прежде всего, отказ от ультиматумов, санкций и угроз", - подчеркнул он.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.