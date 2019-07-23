Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T19:23Z
https://ria.ru/20190723/1556813275.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155673/51/1556735127_0:68:1079:675_1036x0_80_0_0_70781c674086f73c868e3e540dadb156.jpg
РИА Новости

Россия призвала отказаться от ультиматумов и санкций по Персидскому заливу

Вчера, 19:23
219
© AP Photo / Tasnim News AgencyТанкер Stena Impero
Танкер Stena Impero
© AP Photo / Tasnim News Agency
ООН, 23 июл – РИА Новости. Россия призывает стороны кризиса в Персидском заливе к снятию напряженности, предлагает отказаться от ультиматумов, санкций и угроз, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза.
По его словам, напряженность в Персидском заливе раздувается искусственно. Как указал Небензя, этот кризис ставит под угрозу мир и безопасность в регионе. Он добавил, что на фоне обмена обвинениями продолжается наращивание военного присутствия, в том числе внерегиональных государств, что создает риски вооруженного столкновения.
Британский танкер Stena Impero
21 июля, 19:00
Владельцы задержанного Ираном танкера оказывают поддержку семьям экипажа
"Мы настойчиво призываем все стороны предпринять шаги по деэскалации и урегулированию проблемы политико-дипломатическими методами. Это предполагает, прежде всего, отказ от ультиматумов, санкций и угроз", - подчеркнул он.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
21 июля, 20:40
В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием Ираном британского танкера
420002
Обсудить 0
Ормузский проливВасилий НебензяИранПолитика
Рекомендуем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генсек НАТО заявил о готовности работать с Джонсоном
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
Лавров призвал вовлекать Иран в диалог, а не выставлять виновником
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Педерсен временно не будет выполнять обязанности посланника ООН по Сирии
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: часть политиков ЕС заинтересована в дальнейшей демонизации России
Лента
новостей
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя призвал ООН послать миссию в район палестино-израильского конфликта
Заместитель главы ЦИК Украины Андрей Магера
ЦИК: "Слуга народа" не сможет создавать коалицию в Раде с другими фракциями
В США заявили, что на прошлой неделе могли сбить два иранских беспилотника
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018
Постпред Британии при ООН рассказала о целях Лондона в Персидском заливе
Военно-морские суда США и Ирака в Персидском
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отметил желание Трампа решить проблему Ирана мирным путем
В Екатеринбурге двое мужчин попытались "заминировать" путь кортежа Путина
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Лавров заявил, что ситуация вокруг Венесуэлы меняется в лучшую сторону
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД призвал Израиль пересмотреть решение о сносе палестинских жилых домов
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства
Житель Кубани признался, что сажал сына на цепь за воровство
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
23:43Военный совет Судана готов пересмотреть соглашение с оппозицией
23:40Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
23:35В Севастополе в новостройке сорвался лифт с пассажирами
Лента новостейМолния