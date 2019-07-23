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РИА Новости

В Екатеринбурге двое мужчин попытались "заминировать" путь кортежа Путина

Вчера, 19:22
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали двоих подозреваемых в закладке муляжа взрывного устройства на пути следования кортежа Владимира Путина, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Как ранее написал Znak.com, 9 июля, в день визита Путина, двое мужчин упаковали в обувную коробку бутылку и камни, обмотанные проводами и изолентой, и выставили на трассу по пути в аэропорт Кольцово, куда направлялся президент после выступления на саммите GMIS и встречи со студентами. Видео с проверкой муляжа СВУ было опубликовано на YouTube.
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"Представители МВД установили и задержали не одного, а двух возможных инициаторов данного переполоха — это местные, ранее судимые граждане. Они распивали спиртные напитки и стали невольными свидетелями того, как часто по дорогам проезжают патрульные полицейские машины", — сказал собеседник агентства.
В полиции полагают, что подозреваемые спонтанно решили наказать "сыщиков за то, что ранее те неоднократно привлекали этих мужчин к уголовной ответственности".
Как отметил Горелых, злоумышленников задержали на следующий день после инцидента, на допросе они признались, что хотели проверить оперативность полицейских.
Сейчас проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
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Владимир ПутинЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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23 июля, 21:14
МПМихаил Пронин
23400030
Только недалекий будет думать что таким способом можно поднять рейтинг Путину, особенно теми кто так поступил)))
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Александр Мыцык
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