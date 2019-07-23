В Екатеринбурге двое мужчин попытались "заминировать" путь кортежа Путина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали двоих подозреваемых в закладке муляжа взрывного устройства на пути следования кортежа Владимира Путина, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как ранее написал Znak.com , 9 июля, в день визита Путина, двое мужчин упаковали в обувную коробку бутылку и камни, обмотанные проводами и изолентой, и выставили на трассу по пути в аэропорт Кольцово, куда направлялся президент после выступления на саммите GMIS и встречи со студентами. Видео с проверкой муляжа СВУ было опубликовано на YouTube.

"Представители МВД установили и задержали не одного, а двух возможных инициаторов данного переполоха — это местные, ранее судимые граждане. Они распивали спиртные напитки и стали невольными свидетелями того, как часто по дорогам проезжают патрульные полицейские машины", — сказал собеседник агентства.

В полиции полагают, что подозреваемые спонтанно решили наказать "сыщиков за то, что ранее те неоднократно привлекали этих мужчин к уголовной ответственности".

Как отметил Горелых, злоумышленников задержали на следующий день после инцидента, на допросе они признались, что хотели проверить оперативность полицейских.