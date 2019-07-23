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РИА Новости

Суд в Иркутске обязал губернатора Приангарья уволить арестованного министра

Вчера, 19:21
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© Стоп-кадр видео УФСБ по Иркутской области, опубликованного СК РФЗадержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды в аэропорту Шереметьево
Задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды в аэропорту Шереметьево
© Стоп-кадр видео УФСБ по Иркутской области, опубликованного СК РФ
ИРКУТСК, 23 июл – РИА Новости. Суд в Иркутске обязал губернатора Приангарья освободить от должности ранее арестованного министра лесного комплекса, сообщает пресс-служба Иркутской областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда был задержан в московском аэропорту Шереметьево по уголовному делу о незаконном назначении, согласовании и проведении сплошной санитарной рубки в заповедном лесу "Туколонь" Иркутской области. По данным следствия, в результате незаконной рубки на площади около 120 гектар лесному фонду РФ был причинен ущерб на 748 миллионов рублей. По решению суда 7 июня Шеверда арестован на два месяца, ему предъявлено обвинение в превышение должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посчитал, что Шеверда сохранит свою должность, пока идет расследование уголовного дела. Он также направил обращение в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и ее коллеги из Приангарья Виктора Игнатенко в связи с задержанием министра.
Кировский районный суд города Иркутска рассмотрел исковое заявление прокурора области и "обязал губернатора области устранить нарушения требований законодательства путем принятия решения в форме указа об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия регионального министра лесного комплекса", - говорится в сообщении.
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По версии следствия Сергей Шеверда, зная об отсутствии оснований для сплошной санитарной рубки в заказнике "Туколонь", не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений и к прекращению незаконных вырубок.
Максимальное наказание по статье о превышении должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий - 10 лет лишения свободы.
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Сергей ЛевченкоИркутская областьПроисшествия
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