СМИ сообщили о вызове Кличко на допрос

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мэра Киева Виталия Кличко вызвали на допрос в государственное бюро расследований, сообщило издание " Мэра Киева Виталия Кличко вызвали на допрос в государственное бюро расследований, сообщило издание " Страна.ua " со ссылкой на источники.

По информации портала, политику вручили повестку по делу о земельных махинациях.

Допрос назначен на ближайшую пятницу.

Ранее "Страна.ua" сообщила, что бюро начало расследование по заявлению о возможном совершении Кличко преступления. Подробности инкриминируемого ему дела не сообщаются.

Фигурантом нескольких уголовных дел на Украине также проходит бывший президент страны Петр Порошенко. Его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, в узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", а также в фальсификациях документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства.