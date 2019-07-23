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РИА Новости

СМИ сообщили о вызове Кличко на допрос

Вчера, 19:20
13643
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мэра Киева Виталия Кличко вызвали на допрос в государственное бюро расследований, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
По информации портала, политику вручили повестку по делу о земельных махинациях.
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Допрос назначен на ближайшую пятницу.
Ранее "Страна.ua" сообщила, что бюро начало расследование по заявлению о возможном совершении Кличко преступления. Подробности инкриминируемого ему дела не сообщаются.
Фигурантом нескольких уголовных дел на Украине также проходит бывший президент страны Петр Порошенко. Его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, в узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", а также в фальсификациях документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства.
На Порошенко и его команду завели 11 уголовных дел. На прошлой неделе он не явился на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском".
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1663035213
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Виталий КличкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В России такого еще долго не будет.. Чтоб МЭРА столицы на допрос вызвали... Так что смеятся то поди надо не над украинцами... И не уподобляться Соловьево-Скабеевым
23 июля, 19:59
ЛГЛена Головач
17300013
Да разве можно его допросить? Он же в заблуждение введет всех своими фразами
23 июля, 22:16
ttarasov.kadastr
1460000
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