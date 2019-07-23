Черногория подписала декларацию о завершении интеграции в НАТО

БЕЛГРАД, 23 июл - РИА Новости. Власти Черногории и глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата подписали документ о завершении процесса вступления республики в Североатлантический альянс, сообщило минобороны страны.
Генерал Ланата ранее во вторник провел в Подгорице встречу с министром обороны Предрагом Бошковичем. Глава минобороны республики сообщил гостю, что Подгорица продолжает усовершенствовать офицерские кадры в военной школе НАТО в немецком городе Обераммергау и в других центрах подготовки.
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Затем Ланата встретился за закрытыми дверями с президентом Мило Джукановичем, который сообщил о разговоре в Facebook. Генерал поздравил президента с успешным процессом интеграции страны в НАТО и отметил, что Подгорица "показала пример другим в регионе".
"Командующий ACT Андре Ланата и начальник генштаба ВС Черногории бригадный генерал Драгутин Дакич подписали сегодня в Подгорице декларацию о завершении процесса интеграции Черногории в НАТО, чем официально окончен процесс вступления нашей страны в альянс", - заявило минобороны.
Церемония подписания состоялась на правительственной вилле "Горица" в присутствии премьера Душко Марковича, главы МИД Срджана Дармановича и главы минобороны Предрага Бошковича.
В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.