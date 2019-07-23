Акционеры "Энел Россия" одобрили продажу Рефтинской ГРЭС "дочке" СГК

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Акционеры "Энел Россия" одобрили сделку по продаже продаже Рефтинской ГРЭС структуре Сибирской генерирующей компании (СГК) за сумму не менее 21 миллиард рублей с учетом возможных корректировок, говорится в сообщении "Энел Россия" по итогам внеочередного собрания акционеров.

Срок перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС к "Кузбассэнерго" (дочерняя компания СГК) составляет не более 18 месяцев с даты вступления в силу соглашения о купле-продаже при условии одобрения со стороны ФАС. Соглашение о купле-продаже было подписано 20 июня 2019 года.

"Продавец обязуется продать, а покупатель обязуется приобрести имущество, составляющее Рефтинскую ГРЭС - тепловую электростанцию, расположенную в поселке Рефтинский Свердловской области, включая движимое и недвижимое имущество, а также запасы угля, сырья и запасных частей. Цена договора купли-продажи не менее 21 миллиарда рублей с учетом возможных корректировок (в размере до 5%)", - говорится в сообщении.

Сверх указанной суммы в рамках соглашения также предусмотрены дополнительные платежи на общую сумму до 3 миллиардов рублей в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий. Сбербанк выступил финансовым консультантом "Энел Россия" при продаже электростанции.

Рефтинская ГРЭС - тепловая угольная электростанция в Свердловской области с установленной электрической мощностью 3,8 ГВт и тепловой - 350 Гкал.ч. В качестве основного топлива использует экибастузский уголь.