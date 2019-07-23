Погибшего в Нальчике инспектора ДПС наградили орденом Мужества

НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Инспектор ДПС Аслан Балкаров, погибший в результате нападения экстремистов в январе этого года в Нальчике, посмертно награжден орденом Мужества, сообщает региональное МВД.

Ранее сообщалось, что 24 января 2019 года в Нальчике четверо неизвестных с ножами напали на наряд ДПС из трех человек. Сотрудники полиции открыли огонь по нападавшим, ликвидировав троих и ранив четвертого, позже он скончался в больнице.

Один из сотрудников полиции -27-летний Аслан Балкаров получил ножевые ранения, его перевезли на лечение в Москву, но через несколько дней он скончался. Следователи установили, что все четверо участников нападения - жители Ингушетии. Прокурор КБР Олег Жариков заявил, что нападавшие руководствовались экстремистскими мотивами.

"Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, лейтенант полиции Аслан Балкаров награжден орденом Мужества посмертно. Во вторник министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин вручил награду Карине Балкаровой – вдове погибшего инспектора ДПС", - говорится в сообщении.