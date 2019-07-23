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РИА Новости
Тверская область

Руденя: нужно отменить денежные штрафы за нарушения на ЕГЭ

Вчера, 19:01
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что намерен предложить депутатам регионального Заксобрания выступить с инициативой об отмене денежных штрафов для школьников за нарушение правил проведения ЕГЭ, поскольку перенос экзамена на год уже само по себе является серьезным наказанием.
Согласно данным официального информационного портала ЕГЭ, за нарушение правил проведения единого экзамена предусмотрено не только удаление школьника из класса без права пересдачи в текущем году, но и административные штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
Во вторник прошло заседание правительства Тверской области, одним из вопросов которого были результаты сдачи ЕГЭ в регионе.

"Дети - это наше будущее… Давайте наших детей больше любить, воспитывать, но не штрафами. Перенос экзамена на год, невозможность сразу поступить в вуз – это уже стресс, это уже наказание", - сказал Руденя журналистам.

Это заявление поддержал директор Тверского филиала Московского государственного экономического института Александр Бутузов. Он отметил на заседании, что отмена штрафов позволит сделать процедуру сдачи ЕГЭ "менее пугающей для выпускников".
После заседания Руденя заявил, что его заявление об отмене штрафов – не просто слова.
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"Я бы хотел предложить Законодательному собранию Тверской области выступить с инициативой – поберечь наших детей от такого давления в начале жизненного пути", - сказал губернатор.
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