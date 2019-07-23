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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан компенсирует малоимущим приобретение оборудования для "цифры"

Вчера, 18:57
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением телевизионных каналов
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Бюджет Татарстана компенсирует малозащищенным категориям населения республики и жителям 157 населенных пунктов, где прием сигнала цифрового телевещания затруднен, покупку оборудования для его приема, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.
"В настоящее время в республике 157 населенных пунктов, где прием цифрового эфирного телевидения затруднен либо полностью отсутствует… В целях оказания адресной помощи жителям, которые проживают в этих населенных пунктах, для приобретения оборудования для приема спутникового телевидения введена специальная компенсация. Размер ее - в пределах 7,3 тысячи рублей и равен фактической стоимости того оборудования, которое будет приобретено конкретным домохозяйством", - сказала Зарипова на брифинге в правительстве республики.
По информации министра, рассчитывать на данную компенсацию могут домохозяйства, в которых доход на каждого члена семьи не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума - 13,75 тысячи рублей. По оценке, в число таковых попадет порядка 565 домохозяйств. На данные цели в бюджете республики предусмотрены средства в объеме 4 миллионов рублей. Претенденты на компенсацию должны подтвердить, что доходы не превышают данного порогового значения в 13,75 тысячи рублей на человека и предоставить документы, подтверждающие факт приобретения и установки оборудования для приема спутникового телевидения.
Вторая компенсация, по словам Зариповой, касается более широкого круга граждан, телеприемники которых выпущены до 2012 года, и необходимо приобрести приставку для приема цифрового телевидения. Для получения компенсации также необходимо предоставить документы о приобретении и установке оборудования и сведения о доходах на каждого члена семьи.
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Право на получение данной компенсации предоставляется четырем категориям граждан: многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, одиноко проживающим пенсионерам и семьям пенсионеров старше 70, среднедушевой доход которых не превышает 20 тысяч рублей, одиноко проживающим инвалидам (семьям, состоящим из инвалидов), среднедушевой доход которых не превышает 20 тысяч рублей. Компенсация будет предоставляться в размере фактической стоимости цифровой приставки, но не более 1 тысячи рублей.
Зарипова уточнила, что многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов, освобождаются от необходимости предоставлять сведения о доходах, так как эти сведения органам соцзащиты уже известны. Подать документы на компенсацию можно не позднее 1 декабря в отделение республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат) по месту жительства. В настоящее время уже началась кампания по предоставлению компенсаций.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Изначально планировалось, что третий этап цифровизации – в июне – затронет 57 регионов РФ и станет завершающим. Однако правительство России перенесло срок перехода на "цифру" для 21 субъекта РФ на 14 октября. В этот список попал и Татарстан. С переходом на "цифру" жителям республики, как и страны в целом, станут доступны 20 бесплатных телеканалов в высоком цифровом качестве.
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Республика ТатарстанПереход на цифровое телевидениеТатарстанОбщество
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