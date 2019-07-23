Житель Кубани признался, что сажал сына на цепь за воровство

СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Житель Кубани признался на допросах, что наказывал сына за воровство, сажая на цепь, когда ребенок оставался один дома, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае десятилетнего сына. Мальчику удалось выбраться, сейчас он находится в реабилитационном центре. Врачи подтвердили, что травм на теле ребенка нет.

"Отец говорит, что он неуправляемый с точки зрения клептомании, ворует, тащит из дома. И он говорит: "Я его, когда одного дома оставляю, сажаю на цепь". Он при допросе такие показания дал", - пояснил собеседник агентства.

По информации аппарата уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, родители мальчика официально находятся в разводе, в 2016 году судом принято решение об определении места жительства ребенка с отцом. Семья на учете как неблагополучная не состоит.

"Мальчик учится хорошо, на "4" и "5", посещает все возможные кружки, которые есть, папа за все платит. Казалось бы, с одной стороны, картинка хорошая, а с другой – сидит на цепи. Он и объясняет то, что он его посадил, тем, что он жену повез свою в роддом. А его (мальчика) в сарае закрыл", - добавил собеседник агентства.

Информацию о жестких методах воспитания подтвердил РИА Новости и глава Великовечненского сельского поселения Белореченского района Игорь Назаров. По его словам, отец мальчика сначала говорил, что был на работе, о цепи ничего не знает и его вызвал участковый, а потом признался.