В Тулуне семья мальчика, у которого "утонул" детсад, не может купить дом

Семья, пострадавшая в результате наводнения в Иркутской области, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости, Светлана Задёра. Анна Сафронова, мама шестилетнего Матвея, который рассказал президенту РФ Владимиру Путину об "утонувшем" детском саде, сообщила, что не может купить дом в Тулуне из-за роста цен на рынке недвижимости в городе.

Путин 19 июля осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне. Он пообщался с мальчиком, дом семьи которого был разрушен наводнением. Шестилетний Матвей рассказал президенту, что он пойдет в садик, который утонул, но его ремонтируют. Глава государства обещал вновь приехать в регион, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.

Сафроновы жили в районе ЛДК - это один из самых пострадавших районов в Тулуне. Когда начала прибывать вода, семья успела взять только деньги и документы, сейчас они живут в пункте размещения пострадавших в здании городской специальной школы-интерната 28.

"Нам на такую сумму сертификат дали, что придется остаться. Придется остаться в Тулуне, но и в Тулуне сейчас цены сильно-сильно взлетели, поэтому мы себе, кажется, сейчас вообще ничего не купим", - рассказала Сафронова РИА Новости по телефону.

По словам Сафроновой, она получила сертификат в пятницу, 19 июля, в числе первых шести человек. Все остальные компенсации семья тоже получила.

"Мы в агентство недвижимости обратились в Тулуне, но они нам тоже ничего такого не нашли. Нас отправили посмотреть домик, но там канава. Насыпной домик, низенький, страшненький, он строит 1 миллион 700 тысяч рублей. Но там смотреть нечего, он настолько страшненький, что мы даже заходить не стали. Наш дом был меньше, но высокий и красивый. Какой-то дом стоил 1,5 миллиона, сегодня выставили за 2,5 миллиона. Целый миллион добавили", - рассказывает Анна Сафронова.

Мальчик из затопленного Тулуна рассказал Владимиру Путину, что случилось с его детским садом: "Он утонул". pic.twitter.com/0zuaGIuXd5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 июля 2019 г.