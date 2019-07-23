Патриарх Кирилл утвердил резолюцию по работе МДА и Сретенской семинарии

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ведущие учебные заведения Русской православной церкви, Московская духовная академия (МДА) и Сретенская семинария, продолжат функционировать с сохранением всех текущих ступеней образования, говорится в резолюции патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее Священный Синод Русской православной церкви принял решение об оптимизации и координации научно-педагогической деятельности двух ведущих духовных школ: Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, располагающейся в Москве. Для этого была создана церковная комиссия. Решения Синода вызвали оживленную дискуссию в православном сегменте Рунета, некоторые ее участники выражали опасения, что успешная Сретенская семинария в результате реформы будет ликвидирована.

"В целях реализации решения Священного Синода поручить ректору Московской духовной академии, врио ректора Сретенской духовной семинарии, архиепископу Верейскому Амвросию с привлечением специалистов указанных учебных заведений приступить к разработке документации, необходимой для реализации сетевого взаимодействия между Московской духовной академией и Сретенской духовной семинарией при условии сохранения всех текущих ступеней образования в обоих духовных учебных заведениях", - говорится в резолюции патриарха на рапорте по итогам работы комиссии по оптимизации учебного процесса в МДА и Сретенской семинарии.

Текст резолюции публикует во вторник Telegram-канал патриаршей пресс-службы.

В соответствии с документом, Сретенская семинария будет иметь следующую специализацию: пастырско-миссионерский профиль, церковно-исторический и профиль церковно-славянской филологии; а Московская духовная академия - православное богословие, библеистика, греческая христианская литература, русская духовная словесность, история и теория церковного искусства.

"В течение 2019-2020 учебного года подготовить переход на сетевое взаимодействие между Московской духовной академией и Сретенской духовной семинарией с возможностью дальнейшего расширения круга вовлекаемых в этот процесс других церковных и светских ВУЗов и иных научных учреждений", - говорится также в резолюции.