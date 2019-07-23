Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T18:55Z
https://ria.ru/20190723/1556812258.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149833/99/1498339903_0:0:2900:1631_1036x0_80_0_0_89dc0d92965b0c4c929dac9453e64cfd.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл утвердил резолюцию по работе МДА и Сретенской семинарии

Вчера, 18:55
905
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСретенский ставропигиальный мужской монастырь
Сретенский ставропигиальный мужской монастырь
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ведущие учебные заведения Русской православной церкви, Московская духовная академия (МДА) и Сретенская семинария, продолжат функционировать с сохранением всех текущих ступеней образования, говорится в резолюции патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Ранее Священный Синод Русской православной церкви принял решение об оптимизации и координации научно-педагогической деятельности двух ведущих духовных школ: Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, располагающейся в Москве. Для этого была создана церковная комиссия. Решения Синода вызвали оживленную дискуссию в православном сегменте Рунета, некоторые ее участники выражали опасения, что успешная Сретенская семинария в результате реформы будет ликвидирована.
Лекционный зал МДА
12 июля, 16:45
Ректор МДА: у Московской духовной академии впереди серьезные изменения
"В целях реализации решения Священного Синода поручить ректору Московской духовной академии, врио ректора Сретенской духовной семинарии, архиепископу Верейскому Амвросию с привлечением специалистов указанных учебных заведений приступить к разработке документации, необходимой для реализации сетевого взаимодействия между Московской духовной академией и Сретенской духовной семинарией при условии сохранения всех текущих ступеней образования в обоих духовных учебных заведениях", - говорится в резолюции патриарха на рапорте по итогам работы комиссии по оптимизации учебного процесса в МДА и Сретенской семинарии.
Текст резолюции публикует во вторник Telegram-канал патриаршей пресс-службы.
В соответствии с документом, Сретенская семинария будет иметь следующую специализацию: пастырско-миссионерский профиль, церковно-исторический и профиль церковно-славянской филологии; а Московская духовная академия - православное богословие, библеистика, греческая христианская литература, русская духовная словесность, история и теория церковного искусства.
Сретенский ставропигиальный мужской монастырь
19 июля, 13:45
В Сретенской семинарии заявили, что не подписывали обращений к властям
"В течение 2019-2020 учебного года подготовить переход на сетевое взаимодействие между Московской духовной академией и Сретенской духовной семинарией с возможностью дальнейшего расширения круга вовлекаемых в этот процесс других церковных и светских ВУЗов и иных научных учреждений", - говорится также в резолюции.
Публикацию документа уже прокомментировал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "А шуму-то сколько было! Все очень даже спокойно и рассудительно", - написал Легойда в своем Телеграм-канале.
201015
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
РИА
Новости
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
Пожар в Хабаровском крае
Кто ответит за гибель детей в детском лагере: первые версии
Кадр из фильма Мстители. Финал
Эксперт объяснил, как "Мстителям" удалось побить рекорд "Аватара" по сборам
Лента
новостей
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Зеленский возмутился отсутствием Луценко на заседании
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп обсудил с главами Google, Intel и Cisco ситуацию вокруг Huawei
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до девяти
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Символ американского доллара
Трамп испугался за доллар и объявил войну биткоину и "валюте "Фейсбука"
Под Красноярском электричка с пассажирами простояла два часа из-за птицы
Шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
23:43Военный совет Судана готов пересмотреть соглашение с оппозицией
23:40Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
23:35В Севастополе в новостройке сорвался лифт с пассажирами
Лента новостейМолния