Президент Болгарии наложил вето на приобретение американских истребителей

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев заблокировал ратификацию сделки по покупке в США партии истребителей F-16 на 1,26 миллиарда долларов, сообщает Болгарское национальное радио.
Две недели назад министр обороны Атанас Запрянов сообщил на брифинге, что сделка предусматривает поставку восьми новых самолетов F-16 Block 70, необходимое оборудование и вооружение, в том числе ракеты класса "воздух — воздух".
Радев, в прошлом офицер ВВС, заявил, что ожесточенные споры в болгарском парламенте свидетельствуют о недостаточном общественном согласии насчет сделки. По его словам, укороченная процедура парламентского обсуждения не оставила возможности для прояснения ряда важных вопросов — гарантийных обязательств США, сроков поставки, неустойки и других.
Парламент может преодолеть вето президента простым большинством голосов.
В октябре 2018 года сообщалось, что Болгария получила предложения на поставки истребителей из трех стран. Две заявки на поставку истребителей F-16 и F-18 поступили от США. Швеция предложила истребители Gripen, а Италия — бывшие в эксплуатации истребители Eurofighter.