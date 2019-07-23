Президент Болгарии наложил вето на приобретение американских истребителей

Военный политолог оценил интерес Индии к истребителям Су-57 В Индии назвали условие закупки Су-57, отметив, что истребитель должен показать себя в деле. Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин, в этом отношении никаких сомнений возникнуть не должно.