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РИА Новости

Экс-министр Абызов пожаловался на давление со стороны следствия

Вчера, 18:44
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в суде. 23 мая 2019
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Бывший министр по делам открытого правительства РФ Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, заявил, что следствие давит на него, арестовывая активы и не давая ему возможности общаться с семьей и посещать часовню, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Во вторник в Басманном суде рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста экс-министру и его подельникам. Абызов выступал перед судом около десяти минут. Сначала он в очередной раз заявил, что не согласен с обвинением.
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"Я не совершал преступлений, которые мне вменяют, не совершал хищения денежных средств у участников дела – свидетелей и потерпевших. Я категорически отрицаю обвинение в создании преступного сообщества. Четыре месяца в СИЗО – это четыре месяца большого и глобального абсурда", - сказал он.
"Меня обвиняют в том, что я создал, руководил и координировал ОПС, будучи министром. Вся моя деятельность находилась под присмотром служб, любые мои контакты фиксировались, в том числе на режимных объектах. К ним ведь можно обратиться, узнать всю интересующую информацию, но следствие ничего не делает. Оно лишь утверждает, что я руководил сообществом, находясь на заседании правительства Российской Федерации. Мне вменяют 210-ю статью УК, где от 15 до 20 лет колонии строгого режима. Почему не терроризм, не бандитизм?" - заявил обвиняемый.
Позже бывший чиновник отметил, что следствие на него давит.
"Арестовано имущество, якобы аффилированное со мной, активы, все это на 20 миллиардов рублей при вменяемом ущербе на 4 миллиарда, при максимальном штрафе не более 500 миллионов рублей. Это вообще, как?" - сказал Абызов.
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По его словам, он создал сотни предприятий в 1990-е годы, "компании до сих пор ведут активную деятельность, приносят государству деньги в виде налогов".
"А теперь эти активы арестовываются, чтобы разрушить бизнес, чтобы оказать на меня давление. На этом фоне мне также отказывают в свиданиях с родными, в звонках, якобы это может навредить расследованию дела. Полтора месяца я не мог получить разрешение на посещение церкви. Если вы возьмете в заложники мою семью, может, у вас в части давления что-то получится. Тем не менее, вы ничем не можете объяснить соразмерность своих действий", - добавил Абызов.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Ему и другим фигурантам - бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком" Николаю Степанову и его заместителю Максиму Русакову, директору по экономике и финансам новосибирского АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (РЭМиС) Галине Фрайденберг, председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову и бывшему гендиректору новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву - предъявлены обвинения по статьям "создание, руководство и участие в организованном преступном сообществе" и "мошенничество в особо крупном размере".
Абызов в мае 2012 года был назначен министром РФ, ответственным за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства. Через шесть лет он покинул пост министра в связи с упразднением должности.
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