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РИА Новости

Сенатор предложил Украине вернуть русскому языку статус официального

Вчера, 18:38
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУчебники по русскому языку в библиотеке средней общеобразовательной школы. Архивное фото
Учебники по русскому языку в библиотеке средней общеобразовательной школы. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Парламенту Украины следует законодательно вернуть русскому языку статус официального на всей территории Украины, речи только о Донбассе быть не может, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее в руководстве партии "Слуга народа" заявили о том, что Донбасс может получить расширенные права на использование русского языка.
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"Верховной Раде следует законодательно вернуть русскому языку статус официального на всей территории Украины, чтобы соблюдать права всех русскоязычных и русско-культурных граждан страны", - сказал Цеков.
Он полагает, что предложение разрешить пользоваться в полном объеме русским языком только для одного региона несерьезно. "В Донбассе вряд ли поверят таким заявлениям, все должно быть закреплено законодательно, прописано либо указом, либо законом", - отметил он.
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