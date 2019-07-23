Сенатор предложил Украине вернуть русскому языку статус официального

Учебники по русскому языку в библиотеке средней общеобразовательной школы. Архивное фото

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Парламенту Украины следует законодательно вернуть русскому языку статус официального на всей территории Украины, речи только о Донбассе быть не может, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее в руководстве партии "Слуга народа" заявили о том, что Донбасс может получить расширенные права на использование русского языка.

"Верховной Раде следует законодательно вернуть русскому языку статус официального на всей территории Украины, чтобы соблюдать права всех русскоязычных и русско-культурных граждан страны", - сказал Цеков.