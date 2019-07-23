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РИА Новости

Прокуратура выявила новый факт мошенничества при строительстве Восточного

Вчера, 18:37
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Космодром "Восточный". Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Еще одно уголовное дело возбуждено по факту хищений при строительстве космодрома Восточный, сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.
"Установлено, что в феврале 2015 года руководством СУ-718 ФГУП "ГВСУ №6" с аффилированным с ним обществом с ограниченной ответственностью "Амэкс" заключен договор субподряда на уже выполненные своими силами в 2014 году работы по устройству систем водоснабжения и водоотведения склада хранения азота и кислорода стартового комплекса космодрома Восточный", - сообщается на сайте.
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По данным военной прокуратуры, замначальника филиала "организовал изготовление и подписание фиктивных актов выполненных работ и иной документации". В ведомстве уточняют, что незаконно полученные средства в размере 4,6 миллиона рублей были обналичены и переданы руководству строительного управления.
На замруководителя филиала завели уголовное дело по статье "Мошенничество".
Строительство Восточного началось в 2012 году для того, чтобы обеспечить России независимый доступ в космос. Сейчас на нем есть лишь один стартовый стол - для ракет "Союз-2". Первую очередь космодрома строил Спецстрой, который ликвидировали в 2016 году на фоне сообщений о коррупции и неэффективном расходовании средств, в частности при строительстве космодрома. Ряд фигурантов уголовных дел по хищениям на Восточном получили реальные сроки заключения. Расследование других эпизодов коррупции продолжается.
После упразднения Спецстроя "Дальспецстрой" - крупнейшая строительная организация Дальнего Востока - был переименован в Главное военно-строительное управление №6.
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