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РИА Новости
Война в Сирии

Педерсен временно не будет выполнять обязанности посланника ООН по Сирии

Вчера, 18:34
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен временно не сможет выполнять свои обязанности из-за травмы глаза, сообщает офис спецпосланника.
"Специальный посланник ООН (по Сирии) Гейр Педерсен получил травму глаза в результате несчастного случая. Ожидается, что он скоро полностью поправится. Согласно рекомендациям врачей, спецпосланник ограничит свою деятельность и не сможет летать некоторое время", - сообщает его офис в Twitter.
Его офис также отмечает, что Педерсен высоко оценивает поддержку усилий по содействию политическому процессу в Сирии.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
10 июля, 17:45
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Война в СирииГейр ПедерсенСирияООНВ мире
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