Педерсен временно не будет выполнять обязанности посланника ООН по Сирии

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен временно не сможет выполнять свои обязанности из-за травмы глаза, сообщает офис спецпосланника.
"Специальный посланник ООН (по Сирии) Гейр Педерсен получил травму глаза в результате несчастного случая. Ожидается, что он скоро полностью поправится. Согласно рекомендациям врачей, спецпосланник ограничит свою деятельность и не сможет летать некоторое время", - сообщает его офис в Twitter.
Его офис также отмечает, что Педерсен высоко оценивает поддержку усилий по содействию политическому процессу в Сирии.