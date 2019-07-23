В Госдуме рассказали, когда примут закон о возврате курилок в аэропорты

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума планирует в осеннюю сессию принять закон о возврате курилок в аэропорты, сказал журналистам глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в здания аэропортов.

"Думаю, да, конечно", - ответил Морозов на вопрос, есть ли на осеннюю сессию планы рассмотреть в окончательном чтении законопроект о курилках в аэропортах.

В конце 2017 года депутат от ЕР Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья. Однако Минздрав выступил против этого законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.