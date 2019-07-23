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РИА Новости

В Госдуме рассказали, когда примут закон о возврате курилок в аэропорты

Вчера, 18:29
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума планирует в осеннюю сессию принять закон о возврате курилок в аэропорты, сказал журналистам глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в здания аэропортов.
"Думаю, да, конечно", - ответил Морозов на вопрос, есть ли на осеннюю сессию планы рассмотреть в окончательном чтении законопроект о курилках в аэропортах.
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В конце 2017 года депутат от ЕР Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и комитет по охране здоровья. Однако Минздрав выступил против этого законопроекта. По мнению ведомства, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году "антитабачным" законом. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
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