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РИА Новости

Минпромторг прокомментировал сообщения об отказе считать пиво алкоголем

Вчера, 18:25
13439
© Depositphotos / DraghicichАлкоголь
Алкоголь
© Depositphotos / Draghicich
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли не собиралось убирать пиво из перечня алкогольной продукции, сообщил в эфире "России-24" замглавы ведомства Виктор Евтухов.
"Это какие-то галлюцинации", — отметил он.
Евтухов объяснил, что Минпромторг предложил изменить ряд правил торговли пивом и вином. В частности, подразумевалось ввести иное регулирование, чем в случае с крепкими алкогольными напитками.
Издание РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект стратегии развития торговли 20 июля сообщило, что Минтпромторг предложил вернуть пивной продукции самостоятельный статус и смягчить ограничения на розничную торговлю.
Пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году, а год спустя алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5 процента, кроме кефира и кваса. С января 2013-го в России также вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.
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Министерство промышленности и торговли РФВиктор ЕвтуховРоссияОбщество
Популярные комментарии
Пиво такой же "деликатесный" алкогольный напиток как и любой другой алкоголь,тока вот мужчинам его вообще по чуть чуть можно,одну-две бутылочки изредка,т.к. в нем очень много женских гормонов,что пагубно отражается на мужчинах-вялость,соплижуйство,безобразное пузо и т.п.,а там и до пол шестого рукой подать..,Факт
23 июля, 19:56
cchegevda
360004
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