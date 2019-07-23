Минпромторг прокомментировал сообщения об отказе считать пиво алкоголем

Евтухов объяснил, что Минпромторг предложил изменить ряд правил торговли пивом и вином. В частности, подразумевалось ввести иное регулирование, чем в случае с крепкими алкогольными напитками.

Пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году, а год спустя алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5 процента, кроме кефира и кваса. С января 2013-го в России также вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.