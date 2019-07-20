Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году. А с июля 2012-го алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5 процента, кроме кефира и кваса. С января 2013-го вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.