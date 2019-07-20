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РИА Новости

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Вчера, 13:13
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© РИА Новости / Максим БогодвидПиво
Пиво
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы.
Отмечается, что министерство планирует направить документ на согласование заинтересованным ведомствам.
В рамках инициативы предлагается вернуть пивной продукции самостоятельный статус и тем самым смягчить ограничения на розничную торговлю.
Пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году. А с июля 2012-го алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5 процента, кроме кефира и кваса. С января 2013-го вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.
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Экономика
Популярные комментарии
Однозначно поддерживаю, давно пора. А то дожили, что проблема ночью пиво достать. Надо снять все ограничения и продавать в киосках, как раньше.
20 июля, 13:42
pavlino.11
33329539126267
Снять все ограничения по продаже пива и вернуть ларьки на остановки и рекламу ! Пиво это газированный напиток!
20 июля, 13:24
Димон Владимирович
92571040241
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