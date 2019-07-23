В Италии нашли тело одного погибшего при крушении вертолета с россиянами

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обнаружено тело одного погибшего при крушении вертолета у берегов итальянской Тосканы, на борту которого находились россияне, заявили в посольстве РФ в Италии.
"По данным итальянской стороны 22 июля около 19.00 рядом с о.Горгона, область Тоскана, упал в море вертолет "Robinson R66" с двумя гражданами России на борту. На месте крушения работают спасательные службы. Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Италии. На настоящий момент обнаружено тело одного погибшего", - говорится в сообщении российской дипмиссии на странице в Facebook.
Как сообщили ранее в противопожарной службе города Ливорно, небольшой вертолет упал в воду в понедельник, не подавая сигналы бедствия. На его борту находились два человека – мужчина и женщина. Тело женщины обнаружено и доставлено в порт Ливорно. Поиски 37-летнего мужчины продолжаются, заявил представитель пожарных. По всей видимости, владельцем вертолета был именно пропавший без вести. О национальности потерпевших в службе не сообщали. Итальянские СМИ передавали, что на борту могли находиться россияне.