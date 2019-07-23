В Италии нашли тело одного погибшего при крушении вертолета с россиянами

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обнаружено тело одного погибшего при крушении вертолета у берегов итальянской Тосканы, на борту которого находились россияне, заявили в посольстве РФ в Италии.

Как сообщили ранее в противопожарной службе города Ливорно, небольшой вертолет упал в воду в понедельник, не подавая сигналы бедствия. На его борту находились два человека – мужчина и женщина. Тело женщины обнаружено и доставлено в порт Ливорно. Поиски 37-летнего мужчины продолжаются, заявил представитель пожарных. По всей видимости, владельцем вертолета был именно пропавший без вести. О национальности потерпевших в службе не сообщали. Итальянские СМИ передавали, что на борту могли находиться россияне.