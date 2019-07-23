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РИА Новости

Под Владимиром один человек погиб и семь получили травмы в результате ДТП

Вчера, 18:19
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ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Один человек погиб, семеро получили травмы при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом во Владимирской области, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Авария произошла около 15.30 мск вторника на 118 километре автодороги "Владимир - Муром" в Муромском районе Владимирской области.
"Произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2107 и Volkswagen Crafter... В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 – житель Муромского района 1970 года рождения. По состоянию на 17.30 (мск) известно о 7 пострадавших в автомобиле Volkswagen Crafter", - говорится в сообщении.
Как информирует УМВД, водителю микроавтобуса медицинская помощь оказана на месте, пассажиры - женщины в возрасте от 41 до 61 года - с различными травмами доставлены в больницу.
"На данном участке автодороги имеется незначительное затруднение движения транспортных средств. Сотрудники Госавтоинспекции выполняют распорядительно-регулировочные действия", - информирует полиция.
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