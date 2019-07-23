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РИА Новости
Экология

Лесной бизон занесен в Красную книгу Якутии

Вчера, 18:17
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© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкЛесной бизон занесен в Красную книгу Якутии
Лесной бизон занесен в Красную книгу Якутии
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительство Якутии утвердило проект постановления о внесении лесного бизона в перечень объектов животного мира Красной книги Якутии, сообщает пресс-служба главы региона. Профильным ведомствам также поручено углубить взаимодействие с федеральными органами власти в части формирования перечня диких животных Якутии, которые могут быть занесены в Красную книгу России.
Как сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, в настоящее время в регионе успешно реализуются мероприятия по реакклиматизации лесного бизона на его исторической родине – в Якутии.
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"В связи с выпуском первой партии лесного бизона в естественную среду обитания остро встает вопрос охраны свободноживущих животных от браконьерства. Если охрана животных в пределах природного парка "Синяя" осуществляется в рамках законодательства, то за его пределами бизоны находятся в опасности", – отметил Афанасьев.
По его словам, в случае успешного разведения лесного бизона в суровых условиях Якутии появится перспектива дальнейшего расселения этого вида в таежной зоне северо-востока Российской Федерации.
Проект реинтродукции лесных бизонов в центре Якутии начался в апреле 2006 года с завоза 30 молодых особей из канадского природного парка "Элк-Айленд". Всего было завезено три партии по 30 телят. В настоящий момент численность бизонов канадского и местного происхождения достигла 212 голов.
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ЭкологияНовости - ЭкологияРеспублика Саха (Якутия)
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