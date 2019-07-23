Лесной бизон занесен в Красную книгу Якутии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительство Якутии утвердило проект постановления о внесении лесного бизона в перечень объектов животного мира Красной книги Якутии, сообщает пресс-служба главы региона. Профильным ведомствам также поручено углубить взаимодействие с федеральными органами власти в части формирования перечня диких животных Якутии, которые могут быть занесены в Красную книгу России.

Как сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, в настоящее время в регионе успешно реализуются мероприятия по реакклиматизации лесного бизона на его исторической родине – в Якутии.

"В связи с выпуском первой партии лесного бизона в естественную среду обитания остро встает вопрос охраны свободноживущих животных от браконьерства. Если охрана животных в пределах природного парка "Синяя" осуществляется в рамках законодательства, то за его пределами бизоны находятся в опасности", – отметил Афанасьев.

По его словам, в случае успешного разведения лесного бизона в суровых условиях Якутии появится перспектива дальнейшего расселения этого вида в таежной зоне северо-востока Российской Федерации.