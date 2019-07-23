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РИА Новости

В Сибири до конца недели сохранится высокий класс пожарной опасности

Вчера, 18:16
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© РИА Новости / Александр КряжевПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Высокий класс пожарной опасности сохранится в лесах Якутии, Красноярского края и Иркутской области до 26 июля, сообщает Гидрометцентр России.
Ранее Минприроды сообщало о том, что смог от пожаров в Красноярском крае распространился до городов Югры.
"Двадцать четвертого-двадцать шестого июля высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Мурманской области, на востоке Южного и юге Приволжского федеральных округов, юге Челябинской, севере Тюменской областей, на востоке Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, севере Омской, западе Томской и Новосибирской областей, на севере Красноярского края, Иркутской области и Бурятии, в Якутии, на севере Хабаровского края, в центральных районах Камчатского края", - говорится в сообщении Гидрометцентра России.
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Как уточняет ведомство, режим ЧС введен в четырех субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух муниципальных районах Республики Бурятия, в одном муниципальном районе Республики Саха (Якутия).
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ГидрометцентрКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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