В Сибири до конца недели сохранится высокий класс пожарной опасности

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Высокий класс пожарной опасности сохранится в лесах Якутии, Красноярского края и Иркутской области до 26 июля, сообщает Гидрометцентр России.

Ранее Минприроды сообщало о том, что смог от пожаров в Красноярском крае распространился до городов Югры.

"Двадцать четвертого-двадцать шестого июля высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Мурманской области, на востоке Южного и юге Приволжского федеральных округов, юге Челябинской, севере Тюменской областей, на востоке Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, севере Омской, западе Томской и Новосибирской областей, на севере Красноярского края, Иркутской области и Бурятии, в Якутии, на севере Хабаровского края, в центральных районах Камчатского края", - говорится в сообщении Гидрометцентра России.