Ученые рассказали, как спасти популяции пингвинов в Антарктиде

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Популяция криля, который является основным источником пищи для пингвинов, в Южном океане сократилась в разных районах на 30-80%, сообщала РИА Новости представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова.

"В высоких широтах особое место в питании занимает массовый эвфаузиевый рачок криль. За счет криля в основном живут пингвины Адели, а также антарктический, хохлатый и золотоволосый пингвины. В местах с обилием криля не отказывается от него и императорский пингвин. Численность популяции криля в Южном океане в некоторых районах сократилась на 30-80%", - отметила эксперт.

Как уточнила эксперт, по подсчетам французских ученых, пингвины съедают 85% пищи от общего количества корма, съедаемого птицами Южного океана.

"Ни много ни мало это около 47 миллионов тонн, из которых более половины приходится на криль и других ракообразных и примерно четверть на кальмаров", - добавила Жаркова.

Эксперт отметила, что на фоне сокращения популяции криля, наблюдается и сокращение популяций пингвинов. "У некоторых колоний потомство не выживает у 80% пар", - сообщила эксперт.