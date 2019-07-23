Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T18:15Z
https://ria.ru/20190723/1556810967.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155331/76/1553317636_195:0:1920:970_1036x0_80_0_0_a9fa6f3b043eb4fd69c81a17810d39a2.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали, как спасти популяции пингвинов в Антарктиде

Вчера, 18:15
868
CC0 / Pixabay/PollyDot / Императорские пингвины
Императорские пингвины
CC0 / Pixabay/PollyDot /
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Популяция криля, который является основным источником пищи для пингвинов, в Южном океане сократилась в разных районах на 30-80%, сообщала РИА Новости представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова.
"В высоких широтах особое место в питании занимает массовый эвфаузиевый рачок криль. За счет криля в основном живут пингвины Адели, а также антарктический, хохлатый и золотоволосый пингвины. В местах с обилием криля не отказывается от него и императорский пингвин. Численность популяции криля в Южном океане в некоторых районах сократилась на 30-80%", - отметила эксперт.
Пингвины в Московском зоопарке
27 июня, 13:04
Южноафриканские пингвины в Московском зоопарке обзавелись потомством
Как уточнила эксперт, по подсчетам французских ученых, пингвины съедают 85% пищи от общего количества корма, съедаемого птицами Южного океана.
"Ни много ни мало это около 47 миллионов тонн, из которых более половины приходится на криль и других ракообразных и примерно четверть на кальмаров", - добавила Жаркова.
Эксперт отметила, что на фоне сокращения популяции криля, наблюдается и сокращение популяций пингвинов. "У некоторых колоний потомство не выживает у 80% пар", - сообщила эксперт.
По мнению Коалиции, создание морских охраняемых территорий в Южном океане позволит выжить крилю и пингвинам.
Вырубка лесов в Демократической Республике Конго. Архивное фото
31 октября 2018, 02:04
WWF заявил о сокращении популяций диких животных на 60% за 40 лет
400400
Обсудить 0
Земля - РИА НаукаАнтарктида
Рекомендуем
Алмаз из месторождения Куллинан в ЮАР
Российские химики выяснили, чем можно заменить алмазы
РИА
Новости
Девушка в комнате с плесенью на стенах
Ученые связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
Робот Федор. 21 марта 2018 года
Рогозин рассказал о новом имени робота "Федора"
В Италии нашли тело одного погибшего при крушении вертолета с россиянами
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Немецкий депутат назвал условие завершения конфликта в Донбассе
Пресс-конференция кандидата на должность мэра Москвы Сергея Троицкого. 26 июня 2018
Паук предложил Памфиловой записать совместный трек
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" назвал причину возврата рейса "Осло-Москва"
Учебники по русскому языку в библиотеке средней общеобразовательной школы. Архивное фото
Сенатор предложил Украине вернуть русскому языку статус официального
Заместитель главы ЦИК Украины Андрей Магера
ЦИК: "Слуга народа" не сможет создавать коалицию в Раде с другими фракциями
RT опубликовал третью серию проекта Красовского Эпидемия
RT опубликовал третью серию проекта Красовского "Эпидемия"
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Пушков пристыдил Макфола из-за слов про Афганистан
Посетитель в многофункциональном миграционном центре
Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов
Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии Слуга Народа после оглашения первых результатов exit poll на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
В партии Зеленского рассказали о будущем русского языка в Донбассе
Семья, пострадавшая в результате наводнения в Иркутской области, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В Тулуне семья мальчика, у которого "утонул" детсад, не может купить дом
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
23:43Военный совет Судана готов пересмотреть соглашение с оппозицией
23:40Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
23:35В Севастополе в новостройке сорвался лифт с пассажирами
Лента новостейМолния