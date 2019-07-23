Пакистанский премьер намерен встретиться с талибами

Хан находится с визитом в Вашингтоне. Выступая в Институте мира, Хан заявил, что ранее не встречался с талибами, несмотря на их запрос, поскольку против этого было правительство Афганистана во главе с президентом Ашрафом Гани.

"Я тогда с ними не встречался. Но теперь, после того, как я вернусь (из Вашингтона - ред.) после встречи с президентом Трампом - и я также говорил с президентом Гани, - теперь я встречусь с "Талибаном" и сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться от них переговоров с афганским правительством, чтобы выборы в Афганистане были инклюзивными и чтобы "Талибан" тоже в них участвовал", - сказал Хан.