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РИА Новости

Пакистанский премьер намерен встретиться с талибами

Вчера, 18:15
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© AP Photo / Thomas PeterПремьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
© AP Photo / Thomas Peter
Премьер-министр Пакистана Имран Хан . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что встретится с представителями движения "Талибан" и попытается убедить его вести конструктивные переговоры с правительством Афганистана.
Хан находится с визитом в Вашингтоне. Выступая в Институте мира, Хан заявил, что ранее не встречался с талибами, несмотря на их запрос, поскольку против этого было правительство Афганистана во главе с президентом Ашрафом Гани.
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"Я тогда с ними не встречался. Но теперь, после того, как я вернусь (из Вашингтона - ред.) после встречи с президентом Трампом - и я также говорил с президентом Гани, - теперь я встречусь с "Талибаном" и сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться от них переговоров с афганским правительством, чтобы выборы в Афганистане были инклюзивными и чтобы "Талибан" тоже в них участвовал", - сказал Хан.
Ранее США заявляли, что на переговорах президента Дональда Трампа с Ханом, состоявшихся в Вашингтоне, США просили Хана оказать влияние на талибов с целью урегулирования в Афганистане.
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Имран ХанПакистанТалибанВ мире
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