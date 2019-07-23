В Венесуэле зафиксировали новые случаи отключения света

Слово "блэкаут" вошло в языковой обиход после "большого затмения Северо-Востока" в США. 9 ноября 1965 года в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, штатах Новой Англии и двух провинциях Канады на 13 часов полностью отключилось энергоснабжение. Без света и тепла остались 30 миллионов человек, а более 800 тысяч горожан оказались в ловушке в городском метрополитене. Причиной аварии назвали неправильно установленное защитное реле на одном из ЛЭП на электростанции вблизи реки Ниагара. В ту ночь обесточенный Нью-Йорк освещала только полная луна.
Слово "блэкаут" вошло в языковой обиход после "большого затмения Северо-Востока" в США. 9 ноября 1965 года в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, штатах Новой Англии и двух провинциях Канады на 13 часов полностью отключилось энергоснабжение. Без света и тепла остались 30 миллионов человек, а более 800 тысяч горожан оказались в ловушке в городском метрополитене. Причиной аварии назвали неправильно установленное защитное реле на одном из ЛЭП на электростанции вблизи реки Ниагара. В ту ночь обесточенный Нью-Йорк освещала только полная луна.
В три часа утра 28 сентября 2008 года лишился света весь Апеннинский полуостров. Упавшее дерево повредило линию электропередачи, которая соединяла Швейцарию и Италию. Оставшиеся линии не справились с возросшей нагрузкой, и 56 миллионов итальянцев оказались без света на 16 часов.
В три часа утра 28 сентября 2008 года лишился света весь Апеннинский полуостров. Упавшее дерево повредило линию электропередачи, которая соединяла Швейцарию и Италию. Оставшиеся линии не справились с возросшей нагрузкой, и 56 миллионов итальянцев оказались без света на 16 часов.
В ноябре 2006 года авария на электросетях затронула сразу несколько стран Западной Европы. Изначально сбой в работе систем энергоснабжения произошел в Германии – там зафиксировали резкий рост потребления энергии из-за похолодания. Из-за аварии отключились сразу две высоковольтные линии электропередач. Вслед за немцами одна за одной, как домино, лишились света и другие страны европейской сети: Франция, Италия, Испания и Бельгия.
В ноябре 2006 года авария на электросетях затронула сразу несколько стран Западной Европы. Изначально сбой в работе систем энергоснабжения произошел в Германии – там зафиксировали резкий рост потребления энергии из-за похолодания. Из-за аварии отключились сразу две высоковольтные линии электропередач. Вслед за немцами одна за одной, как домино, лишились света и другие страны европейской сети: Франция, Италия, Испания и Бельгия.
Сильные снежные штормы в феврале 2008 года, накрывшие китайскую провинцию Хунань, лишили электроэнергию около 4,5 миллионов людей. Аномальные бури, на тот момент сильнейшие за последние 50 лет, повредили множество ЛЭП и кабелей. Во время ремонтных работ погибли 11 электриков. Чтобы полностью восстановить систему энергоснабжения, китайским специалистам потребовалось почти две недели.
Сильные снежные штормы в феврале 2008 года, накрывшие китайскую провинцию Хунань, лишили электроэнергию около 4,5 миллионов людей. Аномальные бури, на тот момент сильнейшие за последние 50 лет, повредили множество ЛЭП и кабелей. Во время ремонтных работ погибли 11 электриков. Чтобы полностью восстановить систему энергоснабжения, китайским специалистам потребовалось почти две недели.
Ураган, бушевавший в Южной Америке 10 ноября 2009 года, сильно повредил гидроэлектростанцию "Итайпу" – вторую в мире по выработке электроэнергии. Перегрузки спровоцировали аварию, которая лишила электроснабжения более 60 миллионов бразильцев и почти все население Парагвая. На время восстановительных работ почти погасли ярчайшие города Бразилии – Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.
Ураган, бушевавший в Южной Америке 10 ноября 2009 года, сильно повредил гидроэлектростанцию "Итайпу" – вторую в мире по выработке электроэнергии. Перегрузки спровоцировали аварию, которая лишила электроснабжения более 60 миллионов бразильцев и почти все население Парагвая. На время восстановительных работ почти погасли ярчайшие города Бразилии – Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.
Почти половина населения Индии (а это около 670 миллионов человек) пострадала из-за аварии в энергосистеме 31 июля 2012 года. Из-за сбоя без света осталось население 22-х индийских штатов, остановилось железнодорожное сообщение, сотни шахтеров оказались в западне под землей, а в больницах врачам приходилось вручную поддерживать жизнь пациентов. В полном объеме последствия аварии ликвидировали 1 августа.
Почти половина населения Индии (а это около 670 миллионов человек) пострадала из-за аварии в энергосистеме 31 июля 2012 года. Из-за сбоя без света осталось население 22-х индийских штатов, остановилось железнодорожное сообщение, сотни шахтеров оказались в западне под землей, а в больницах врачам приходилось вручную поддерживать жизнь пациентов. В полном объеме последствия аварии ликвидировали 1 августа.
В 2005 году блэкаут случился и в Москве. 25 мая авария на подстанции "Чагино" спровоцировала отключение подстанции "Очаково", семи ТЭЦ на юге города и других источников питания. По цепной реакции электричество отключилось в Подмосковье, а также коснулось Тульской, Калужской и Рязанской областей. В столице встало транспортное сообщение, отключились лифты и светофоры, некоторые районы остались без воды. Полностью систему энергоснабжения подняли через сутки, всего последствия аварии затронули около 3 миллионов москвичей.
В 2005 году блэкаут случился и в Москве. 25 мая авария на подстанции "Чагино" спровоцировала отключение подстанции "Очаково", семи ТЭЦ на юге города и других источников питания. По цепной реакции электричество отключилось в Подмосковье, а также коснулось Тульской, Калужской и Рязанской областей. В столице встало транспортное сообщение, отключились лифты и светофоры, некоторые районы остались без воды. Полностью систему энергоснабжения подняли через сутки, всего последствия аварии затронули около 3 миллионов москвичей.
Слово "блэкаут" вошло в языковой обиход после "большого затмения Северо-Востока" в США. 9 ноября 1965 года в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, штатах Новой Англии и двух провинциях Канады на 13 часов полностью отключилось энергоснабжение. Без света и тепла остались 30 миллионов человек, а более 800 тысяч горожан оказались в ловушке в городском метрополитене. Причиной аварии назвали неправильно установленное защитное реле на одном из ЛЭП на электростанции вблизи реки Ниагара. В ту ночь обесточенный Нью-Йорк освещала только полная луна.
В три часа утра 28 сентября 2008 года лишился света весь Апеннинский полуостров. Упавшее дерево повредило линию электропередачи, которая соединяла Швейцарию и Италию. Оставшиеся линии не справились с возросшей нагрузкой, и 56 миллионов итальянцев оказались без света на 16 часов.
В ноябре 2006 года авария на электросетях затронула сразу несколько стран Западной Европы. Изначально сбой в работе систем энергоснабжения произошел в Германии – там зафиксировали резкий рост потребления энергии из-за похолодания. Из-за аварии отключились сразу две высоковольтные линии электропередач. Вслед за немцами одна за одной, как домино, лишились света и другие страны европейской сети: Франция, Италия, Испания и Бельгия.
Сильные снежные штормы в феврале 2008 года, накрывшие китайскую провинцию Хунань, лишили электроэнергию около 4,5 миллионов людей. Аномальные бури, на тот момент сильнейшие за последние 50 лет, повредили множество ЛЭП и кабелей. Во время ремонтных работ погибли 11 электриков. Чтобы полностью восстановить систему энергоснабжения, китайским специалистам потребовалось почти две недели.
Ураган, бушевавший в Южной Америке 10 ноября 2009 года, сильно повредил гидроэлектростанцию "Итайпу" – вторую в мире по выработке электроэнергии. Перегрузки спровоцировали аварию, которая лишила электроснабжения более 60 миллионов бразильцев и почти все население Парагвая. На время восстановительных работ почти погасли ярчайшие города Бразилии – Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.
Почти половина населения Индии (а это около 670 миллионов человек) пострадала из-за аварии в энергосистеме 31 июля 2012 года. Из-за сбоя без света осталось население 22-х индийских штатов, остановилось железнодорожное сообщение, сотни шахтеров оказались в западне под землей, а в больницах врачам приходилось вручную поддерживать жизнь пациентов. В полном объеме последствия аварии ликвидировали 1 августа.
В 2005 году блэкаут случился и в Москве. 25 мая авария на подстанции "Чагино" спровоцировала отключение подстанции "Очаково", семи ТЭЦ на юге города и других источников питания. По цепной реакции электричество отключилось в Подмосковье, а также коснулось Тульской, Калужской и Рязанской областей. В столице встало транспортное сообщение, отключились лифты и светофоры, некоторые районы остались без воды. Полностью систему энергоснабжения подняли через сутки, всего последствия аварии затронули около 3 миллионов москвичей.