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РИА Новости

Посадившего сына на цепь на Кубани отца могут лишить родительских прав

Вчера, 18:06
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СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь 10-летнего сына на Кубани, сообщает прокуратура Краснодарского края.
По данным ведомства, 46-летний житель Белореченского района приковал своего 10-летнего сына цепью к деревянной ножке стеллажа в сарае и уехал с супругой и четырехлетним сыном в Краснодар. Мальчик смог освободиться, прибежал в магазин рядом с домом и рассказал о произошедшем. Работники магазина обратились в полицию. Ребенок находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
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"Белореченской прокуратурой организовано проведение проверки по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего. По результатам прокурорской проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также рассмотрен вопрос об обращении с исковым заявлением в суд об ограничении либо лишении отца родительских прав", - говорится в сообщении.
Отмечается, что родители мальчика находятся в разводе, в 2016 году решением Белореченского районного суда определено место жительства ребенка с отцом. По поручению межрайонной прокуратуры организовано обследование уполномоченными органами жилищно-бытовых условий родной матери мальчика, изучение исполнения ею родительских обязанностей, чтобы решить вопрос о дальнейшем совместном проживании.
Уточняется, что Белореченским межрайонным отделом СУСК России по краю было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего".
"Возбуждение уголовного дела признано межрайонной прокуратурой законным и обоснованным, результаты расследования поставлены на контроль", - говорится в сообщении.
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