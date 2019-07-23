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РИА Новости

Итальянский политик назвал выборы в Раду очередным поражением Порошенко

Вчера, 18:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Предварительные итоги внеочередных парламентских выборов на Украине показывают, что экс-президент страны Петр Порошенко продолжает терпеть поражение, заявил РИА Новости член итальянской партии "Лига" Джианматтео Феррари (Gianmatteo Ferrari).
"Ясно и очевидно, что это очередное поражение Порошенко и его партии показывает, что украинский народ устал от бессмысленной политики, подразумевающей, что "брат идет против брата", я имею в виду абсурдную войну в Донбассе, ставшую результатом переворота на Майдане в 2014 году. Надеюсь, новый президент будет более рассудительным", - сказал итальянский политик.
Экс-президент Украины Петр Порошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве, после того как проголосовал на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Вчера, 15:27
"Порошенко проиграл. Но…" Украинский эксперт о планах экс-президента Петр Порошенко планирует "расшатать ситуацию" на Украине, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказал мнение о том, насколько реализуемы планы экс-президента.
По его словам, Украина, в силу своей географической позиции, могла бы стать "мостом мира, диалога и торговли" между Россией и Европейским союзом.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,06%. Третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,18. Четвертое место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,12%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,84%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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