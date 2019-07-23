Итальянский политик назвал выборы в Раду очередным поражением Порошенко

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Предварительные итоги внеочередных парламентских выборов на Украине показывают, что экс-президент страны Петр Порошенко продолжает терпеть поражение, заявил РИА Новости член итальянской партии "Лига" Джианматтео Феррари (Gianmatteo Ferrari).

"Ясно и очевидно, что это очередное поражение Порошенко и его партии показывает, что украинский народ устал от бессмысленной политики, подразумевающей, что "брат идет против брата", я имею в виду абсурдную войну в Донбассе, ставшую результатом переворота на Майдане в 2014 году. Надеюсь, новый президент будет более рассудительным", - сказал итальянский политик.

По его словам, Украина, в силу своей географической позиции, могла бы стать "мостом мира, диалога и торговли" между Россией и Европейским союзом.

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,06%. Третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,18. Четвертое место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,12%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,84%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.