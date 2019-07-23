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РИА Новости

Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства

Вчера, 18:05
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Военному атташе Республики Корея вручили ноту из-за неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Он пояснил, что российские и китайские летчики провели первое совместное патрулирование: два стратегических ракетоносца Ту-95МС и два китайских стратегических бомбардировщика "Хун-6К" пролетели по заранее спланированному маршруту над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Их действия обеспечивали самолеты истребительной авиации и дальнего радиолокационного обнаружения, наведения и управления А-50 и "Конг-Джинг-2000".
При этом российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета, подчеркнул Кобылаш.

"По данным объективного контроля, нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 километров. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство", — сказал командующий.

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Южная Корея обвиняет Россию в нарушении ее воздушного пространства. Как утверждают в Сеуле, российский самолет А-50 дважды входил в воздушное пространство над Японским морем в районе островов Токто (японское название — Такэсима). На перехват вылетали истребители F-15K и F-16K, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета. Кроме того, Южная Корея заявила, что за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в ее зоне опознавания ПВО, а затем вернулись вместе с двумя российскими ТУ-95. Этот полет продолжался около 25 минут, утверждают южнокорейские военные.
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В российском Минобороны отвергли эти обвинения. Как пояснили в ведомстве, полет проходил над нейтральными водами Японского моря, а южнокорейские истребители опасно маневрировали и пересекали курс российских бомбардировщиков, создавая угрозу безопасности.
В Минобороны также отметили, что южнокорейские летчики не впервые пытаются помешать полетам российской авиации над Японским морем, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную "зону опознавания ПВО", которая не предусмотрена международными правилами и не признается Россией.
Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин со своей стороны заявила, что опознавательная зона ПВО не является воздушным пространством Южной Кореи и все имеют право на свободу полетов там.
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Южная КореяРоссияВ мире
Популярные комментарии
Забыла Россия инцидент с Турцией, когда тоже отрицали факт нарушения границы Турции нашим истребителем с Пешковым на борту. Хоть кол на голове теши. Все вокруг врут, оказывается. США, Турция, Корея... Россияне летают по строго указанному маршруту и никогда не сбиваются с курса. А их бедных ни за что сбивают. Кстати, что это за маршрут такой, что им пришлось дважды (по словам корейцев) заходить в воздушное пространство другой страны. Что за Сусанин составлял этот маршрут?
23 июля, 19:14
Eugene Krabs
1230006108
Все корабли для россиян делает Ю.Корея, так что, если РФ не хочет стрельнуть себе в ногу, инцидент постараются замять.
23 июля, 19:28
nn oo
108130280
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