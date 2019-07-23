Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T17:59Z
https://ria.ru/20190723/1556810461.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152130/62/1521306235_0:454:5301:3436_1036x0_80_0_0_6613b6b5d508ba4ce24f5d41492a4b85.jpg
РИА Новости
Ростовская область

Губернатор Ростовской области рассказал о финансировании нацпроектов

Вчера, 17:59
10
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл – РИА Новости. Около 5,4 миллиарда рублей областных и федеральных средств направлено на реализацию национальных проектов в Ростовской области в первом полугодии 2019 года, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев.
По его словам, первый квартал "ушел" на то, чтобы решать организационные вопросы, подписывать соглашения, утверждать паспорта проектов и проводить торги. "По итогам первого полугодия мы оцениваем реализацию мероприятий (нацпроектов) за счет областного и федерального бюджета примерно в 5,4 миллиарда рублей. Второе полугодие будет очевидно результативнее", - сказал губернатор.
Он уточнил, что в текущем году из областного и федерального бюджетов на реализацию нацпроектов планируется направить 26 миллиардов рублей, а с учетом внебюджетных источников – 36 миллиардов рублей. Всего до конца 2024 года на выполнение 49 региональных проектов предусмотрено почти 190 миллиардов рублей.
Подводя первые результаты реализации мероприятий в социальной сфере губернатор отметил создание на базе госпиталя для ветеранов войн регионального гериатрического отделения. "Закуплено новое оборудование для детских поликлиник, регионального сосудистого центра, пяти онкодиспансеров области. В муниципалитеты отправились 24 мобильных медицинских комплекса", - добавил он.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
Вчера, 14:36
Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
Кроме того, приобретено оборудование и инвентарь для четырех школ олимпийского резерва и профильной школы по хоккею, построены две общеобразовательные школы.
000000
Обсудить 0
Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьОбщество
Рекомендуем
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
В Ростовской области до конца 2020 года разработают социальный кодекс
РИА
Новости
Река Цна в городе Тамбов
Тамбовщина получит федеральную поддержку по нацпроекту "Образование"
В Нижегородской области открыли учебный центр патриотического воспитания
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: нужно отменить денежные штрафы за нарушения на ЕГЭ
Лента
новостей
Чебоксары
В Чувашии создадут центры повышения квалификации для учителей
Грузовые машины на Крымском мосту
По Крымскому мосту с момента открытия проехало около шести миллионов машин
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
Татарстан компенсирует малоимущим приобретение оборудования для "цифры"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме призвали перейти к цифровизации в лесной сфере
Пензенские власти проверяют детские лагеря после ЧП под Хабаровском
Цех розлива минеральной воды. Архивное фото
Роскачество проверит детскую питьевую воду на фальсификат
Здание Госдумы РФ
В ГД указали на недостатки проекта об идентификации пользователей e-mail
Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. 23 июля 2019
Путин поручил разработать рекомендации по производству вакцин
В Дагестане журналиста "Черновика" обвинили в финансировании терроризма
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассказали, когда примут закон о возврате курилок в аэропорты
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" назвал причину возврата рейса "Осло-Москва"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
23:43Военный совет Судана готов пересмотреть соглашение с оппозицией
23:40Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
23:35В Севастополе в новостройке сорвался лифт с пассажирами
Лента новостейМолния