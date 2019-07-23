Губернатор Ростовской области рассказал о финансировании нацпроектов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл – РИА Новости. Около 5,4 миллиарда рублей областных и федеральных средств направлено на реализацию национальных проектов в Ростовской области в первом полугодии 2019 года, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев.

По его словам, первый квартал "ушел" на то, чтобы решать организационные вопросы, подписывать соглашения, утверждать паспорта проектов и проводить торги. "По итогам первого полугодия мы оцениваем реализацию мероприятий (нацпроектов) за счет областного и федерального бюджета примерно в 5,4 миллиарда рублей. Второе полугодие будет очевидно результативнее", - сказал губернатор.

Он уточнил, что в текущем году из областного и федерального бюджетов на реализацию нацпроектов планируется направить 26 миллиардов рублей, а с учетом внебюджетных источников – 36 миллиардов рублей. Всего до конца 2024 года на выполнение 49 региональных проектов предусмотрено почти 190 миллиардов рублей.

Подводя первые результаты реализации мероприятий в социальной сфере губернатор отметил создание на базе госпиталя для ветеранов войн регионального гериатрического отделения. "Закуплено новое оборудование для детских поликлиник, регионального сосудистого центра, пяти онкодиспансеров области. В муниципалитеты отправились 24 мобильных медицинских комплекса", - добавил он.