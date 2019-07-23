Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в американские выборы

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия по-прежнему пытается вмешиваться в выборы в США.

"Пока мы их не остановим, они будут пытаться делать это", - заявил Рэй на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос, вмешивается ли Россия в выборы в США.

На уточняющий вопрос, предпринимает ли Россия такие попытки до сих пор, директор ФБР ответил утвердительно. Подробностей такого "вмешательства" он не привел, и сенаторы не стали спрашивать про это.