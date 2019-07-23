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РИА Новости

Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в американские выборы

Вчера, 17:59
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© AP Photo / Andrew HarnikДиректор ФБР Кристофер Рэй во время выступления в сенате
Директор ФБР Кристофер Рэй во время выступления в сенате
© AP Photo / Andrew Harnik
Директор ФБР Кристофер Рэй во время выступления в сенате. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия по-прежнему пытается вмешиваться в выборы в США.
"Пока мы их не остановим, они будут пытаться делать это", - заявил Рэй на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос, вмешивается ли Россия в выборы в США.
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На уточняющий вопрос, предпринимает ли Россия такие попытки до сих пор, директор ФБР ответил утвердительно. Подробностей такого "вмешательства" он не привел, и сенаторы не стали спрашивать про это.
В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году и пришел к заключению, что такое вмешательство имело место через социальные сети и путем хакерских атак. В рамках расследования предъявлены обвинения и введены санкции в отношении ряда российских лиц и компаний. Россия отвергает эти обвинения.
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28 июня, 08:55
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ФБРКристофер РэйФедеральное бюро расследований СШАРоссияСШАВ мире
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23 июля, 18:01
Конрад Карлович
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