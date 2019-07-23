В сборную России на WorldSkills 2019 вошли 63 человека

КАЗАНЬ, 23 июля - РИА Новости. За сборную России на WorldSkills во всех 56 компетенциях чемпионата профессионального мастерства будут выступать 63 человека. В количественном соотношении много спортсменов из Москвы и Московской области, Татарстана, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, сообщил журналистам руководитель национальной сборной WorldSkills Russia Алексей Тымчиков.

"Мы находимся на финишной прямой, осталось всего 30 дней. Поэтому у нас практически круглосуточный режим подготовки. По сути, мы ведем работу по развитию профессий, программу воспитания профессионалов "ручной сборки". Плюс, сборная-это такая лаборатория по разработке передовых программ профессиональной подготовки. А далее мы проходим оценку этих программ в виде наших участников мировым профессиональным сообществом. А далее актуализируем эту программу, что позволяет нам подниматься в рейтинге ассоциации WorldSkills", - сказал Тымчиков.

В состав сборной России на чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019 вошли 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет.

Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,4 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 63 стран и регионов.