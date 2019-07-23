В Ростовской области до конца 2020 года разработают социальный кодекс

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл – РИА Новости. Социальный кодекс, который позволит упорядочить и сделать более действенной систему социальной поддержки, разработают в Ростовской области до конца 2020 года, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев.

"Мы задумались о разработке свода социальных законов для того, чтобы принять в Ростовской области социальный кодекс", - сказал он.

Губернатор пояснил, что в настоящее время систему социальной поддержки в регионе регулируют 125 различных документов федерального уровня и около 100 - регионального уровня. "Мы начали работу, чтобы создать такой кодекс. Задача – сделать систему социальной защиты прозрачной, понятной и, главное, действенной для каждого жителя Ростовской области", - сказал Голубев.