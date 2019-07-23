В Ростовской области до конца 2020 года разработают социальный кодекс

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл – РИА Новости. Социальный кодекс, который позволит упорядочить и сделать более действенной систему социальной поддержки, разработают в Ростовской области до конца 2020 года, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев.
"Мы задумались о разработке свода социальных законов для того, чтобы принять в Ростовской области социальный кодекс", - сказал он.
Губернатор пояснил, что в настоящее время систему социальной поддержки в регионе регулируют 125 различных документов федерального уровня и около 100 - регионального уровня. "Мы начали работу, чтобы создать такой кодекс. Задача – сделать систему социальной защиты прозрачной, понятной и, главное, действенной для каждого жителя Ростовской области", - сказал Голубев.
Он отметил, что данная работа потребует времени, поскольку предстоит корректировка законодательства, анализ нормативных актов, обновление различных документов, их сведение, а также общественные слушания, которые нужно будет провести. "Рассчитываем, что во второй половине 2020 года мы сможем подойти к принятию такого документа", - заключил губернатор.