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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области до конца 2020 года разработают социальный кодекс

Вчера, 17:55
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл – РИА Новости. Социальный кодекс, который позволит упорядочить и сделать более действенной систему социальной поддержки, разработают в Ростовской области до конца 2020 года, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев.
"Мы задумались о разработке свода социальных законов для того, чтобы принять в Ростовской области социальный кодекс", - сказал он.
Губернатор пояснил, что в настоящее время систему социальной поддержки в регионе регулируют 125 различных документов федерального уровня и около 100 - регионального уровня. "Мы начали работу, чтобы создать такой кодекс. Задача – сделать систему социальной защиты прозрачной, понятной и, главное, действенной для каждого жителя Ростовской области", - сказал Голубев.
Он отметил, что данная работа потребует времени, поскольку предстоит корректировка законодательства, анализ нормативных актов, обновление различных документов, их сведение, а также общественные слушания, которые нужно будет провести. "Рассчитываем, что во второй половине 2020 года мы сможем подойти к принятию такого документа", - заключил губернатор.
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Ростовская областьВасилий ГолубевОбщество
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