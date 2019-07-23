Москалькова ждет список врачей для осмотра заключенного украинца Гриба

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ждет от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой список независимых врачей, которых она хотела бы допустить для осмотра отбывающего наказание в России украинца Павла Гриба, перечень обещали предоставить в ближайшее время, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.

Ранее Москалькова отправляла запрос руководству ФСИН с просьбой допустить независимых врачей к отбывающему наказание в России украинцу Павлу Грибу, чтобы внести ясность в деле о разных медицинских показателях.

"Людмила Леонтьевна (Денисова) должна была предоставить нам данные, какого независимого врача она хочет к нему допустить, потому что в ФСИН нам ответили, что в соответствии с законодательством это возможно, но это должен быть врач, у которого подтверждена соответствующая лицензия и есть подтверждение его квалификации. По состоянию на сегодня они пока нам конкретно такого человека не предоставили. Мы с ними на связи, буквально вчера я говорил с представителем аппарата Денисовой, обещали в ближайшее время нам дать конкретные кандидатуры", - сказали РИА Новости во вторник в аппарате Москальковой.

Суд 22 марта приговорил Гриба к шести годам колонии общего режима за содействие терроризму. Как доказало следствие, в 2017 году Гриб с территории Украины через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, после чего бежать из страны.

Позже адвокат Гриба Марина Дубровина сообщила РИА Новости, что подала жалобу на приговор, добавив, что "достоверность того, что огласил прокурор, под большим вопросом". Во вторник, 23 июля, Верховный суд РФ признал приговор законным.