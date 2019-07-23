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РИА Новости

Москалькова ждет список врачей для осмотра заключенного украинца Гриба

Вчера, 17:55
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ждет от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой список независимых врачей, которых она хотела бы допустить для осмотра отбывающего наказание в России украинца Павла Гриба, перечень обещали предоставить в ближайшее время, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.
Ранее Москалькова отправляла запрос руководству ФСИН с просьбой допустить независимых врачей к отбывающему наказание в России украинцу Павлу Грибу, чтобы внести ясность в деле о разных медицинских показателях.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
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"Людмила Леонтьевна (Денисова) должна была предоставить нам данные, какого независимого врача она хочет к нему допустить, потому что в ФСИН нам ответили, что в соответствии с законодательством это возможно, но это должен быть врач, у которого подтверждена соответствующая лицензия и есть подтверждение его квалификации. По состоянию на сегодня они пока нам конкретно такого человека не предоставили. Мы с ними на связи, буквально вчера я говорил с представителем аппарата Денисовой, обещали в ближайшее время нам дать конкретные кандидатуры", - сказали РИА Новости во вторник в аппарате Москальковой.
Суд 22 марта приговорил Гриба к шести годам колонии общего режима за содействие терроризму. Как доказало следствие, в 2017 году Гриб с территории Украины через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, после чего бежать из страны.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
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Москалькова передала Денисовой список россиян, заключенных на Украине
Позже адвокат Гриба Марина Дубровина сообщила РИА Новости, что подала жалобу на приговор, добавив, что "достоверность того, что огласил прокурор, под большим вопросом". Во вторник, 23 июля, Верховный суд РФ признал приговор законным.
МИД Украины также выразил протест России в связи с решением суда по данному делу и требование "немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение на Украину".
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Павел ГрибЛюдмила ДенисоваТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаПолитика
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