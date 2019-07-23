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РИА Новости
Культура

СМИ опубликовали список сериалов на лето Елизаветы II

Вчера, 18:06
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© AFP 2019 / Daniel Leal-OlivasКоролева Великобритании Елизавета Вторая
Королева Великобритании Елизавета Вторая
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ежегодно королева Великобритании Елизавета II, отправляясь на летние каникулы в резиденцию в Балморале, берет с собой коллекцию DVD-дисков с любимыми телешоу, сообщает The Sun.
Оказалось, что больше всего Елизавете II нравится детективный сериал "Чисто английское убийство".
"Я видел этот список. Помимо "Чисто английского убийства", королева выбрала комедийные сериалы "Соблюдая приличия" и "Бабье лето", детективы "Убийства в Мидсомере" и "Новые трюки", а также научно-фантастическое шоу "Доктор Кто", - рассказал английский актер Пол Николлс.
Королевский выбор телешоу - одна из традиций подготовки к летним каникулам в шотландском замке Балморал.

"Королеве нравится, когда все сериалы представлены в виде отдельных дисков, несмотря на то, что куда удобнее было бы перенести их в цифровой формат. Но именно так Елизавета II предпочитает смотреть телешоу", - прокомментировал личный секретарь монарха.

Каждое лето королева проводит в резиденции вместе с мужем принцем Филиппом. В течение лета к ним в гости приезжает принц Чарльз с Камиллой герцогиней Корнуольской, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми и другие члены семьи.
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