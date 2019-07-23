СМИ опубликовали список сериалов на лето Елизаветы II

"Королеве нравится, когда все сериалы представлены в виде отдельных дисков, несмотря на то, что куда удобнее было бы перенести их в цифровой формат. Но именно так Елизавета II предпочитает смотреть телешоу", - прокомментировал личный секретарь монарха.