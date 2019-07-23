Роскачество проверит детскую питьевую воду на фальсификат

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Роскачество оценит качество детской питьевой воды и разработает опережающий стандарт качества для этой продукции, говорится в сообщении организации.

"Бутилированную детскую воду исследуют более чем по ста показателям качества и безопасности. Эксперты изучат микробиологическую безопасность воды, наличие вредных примесей, нитритов и искусственных консервантов. Отдельную нишу исследования займет выявление фальсификата в этом сегменте", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Роскачество разработает опережающий стандарт качества для детской питьевой воды, который предусматривает более жесткие требования по количеству минеральных веществ, содержанию вредных и потенциально опасных химических веществ, пестицидов и инсектицидов. Помимо этого, будут введены ужесточенные требования к запаху воды, фенольному индексу ее состава и водородному показателю.