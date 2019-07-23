Роскачество проверит детскую питьевую воду на фальсификат

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Роскачество оценит качество детской питьевой воды и разработает опережающий стандарт качества для этой продукции, говорится в сообщении организации.
"Бутилированную детскую воду исследуют более чем по ста показателям качества и безопасности. Эксперты изучат микробиологическую безопасность воды, наличие вредных примесей, нитритов и искусственных консервантов. Отдельную нишу исследования займет выявление фальсификата в этом сегменте", - говорится в сообщении.
Кроме этого, Роскачество разработает опережающий стандарт качества для детской питьевой воды, который предусматривает более жесткие требования по количеству минеральных веществ, содержанию вредных и потенциально опасных химических веществ, пестицидов и инсектицидов. Помимо этого, будут введены ужесточенные требования к запаху воды, фенольному индексу ее состава и водородному показателю.
"Детская вода – это питьевая вода, которая должна отвечать дополнительным требованиям, например, в ней не должно содержаться углекислого газа в качестве консерванта и тяжелых металлов таких как серебро, которые для минерализации обычной питьевой воды используются. Помимо этого, детская вода должна быть более мягкой, то есть уровень минерализации должен быть ниже обычной воды. Содержание определенных минералов также должно быть понижено", - отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.