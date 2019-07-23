В Подмосковье женщина с ребенком погибли в аварии

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Женщина с двенадцатилетним ребенком погибли в ДТП на трассе А-108 в Подмосковье, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.

"В 16.40, на 449 километре автодороги А-108 в районе населенного пункта Макеиха произошло столкновение грузового автовоза "Мерседес" и трех легковых автомобилей. В результате ДТП управлявшая легковым автомобилем "Хендай Солярис" женщина и ее двенадцатилетний пассажир погибли", - говорится в сообщении.