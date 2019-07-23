Премьер Пакистана заявил об отсутствии прогресса в отношениях с Индией

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что пытается наладить нормальные отношения с соседней Индией, однако прогресса пока не добился.
"Мы пытаемся обращаться к Индии. К сожалению, из-за вопроса Кашмира каждый раз, когда мы пытались, и отношения начинали продвигаться в правильном направлении, происходил какой-либо инцидент, и наши отношения возвращались к исходной точке", - сказал Хан, выступая в Вашингтоне.
По его словам, главная проблема обеих стран - бедность, и обе заинтересованы во взаимной торговле.
"Мы должны иметь хорошие отношения со всеми нашими соседями, потому что Пакистан нуждается в стабильности", - сказал Хан.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность выступить посредником в споре между Индией и Пакистаном. На встрече с Ханом Трамп заявил, что встречался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди две недели назад. По словам Трампа, премьер предложил ему выступить посредником в урегулировании ситуации вокруг Кашмира. Как отметил официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар, Индия не просила Трампа выступить в качестве посредника.
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.