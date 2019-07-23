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РИА Новости

Россия и Белоруссия на учениях "Щит Союза" отработают борьбу с террористами

Вчера, 17:49
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСовместные российско-белорусские учения "Щит Союза"
Совместные российско-белорусские учения Щит Союза
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Совместные российско-белорусские учения "Щит Союза". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Российские и белорусские военные на совместных учениях "Щит Союза - 2019", которые пройдут в Нижегородской области, отработают борьбу с незаконными вооруженными формированиями, а также оборонительные действия, сообщил командующий Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.
"Мы будем выполнять практические действия по освобождению населенных пунктов от незаконных вооруженных формирований", - сказал Журавлев.
Он добавил, что российские войска имеют реальный опыт по освобождению населенных пунктов без применения военной силы после проведения операции в Сирии. Учения, по его словам, будут проходить практически в круглосуточном режиме - запланированы как дневные, так и ночные маневры войск.
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В учениях "Щит Союза" примут участие 12 тысяч военных из РФ и Белоруссии
Журавлев также отметил, что активная фаза учений пройдет в два этапа. "На первом этапе - трое суток - объединенным командованием региональной группировки войск и сил предполагается спланировать, а соединениями и частями осуществить поиск, блокирование и уничтожение незаконных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника", - сказал генерал.
"На втором этапе - в течение четырех суток - планируется отработать вопросы управления войсками в ходе ведения оборонительных действий по стабилизации обстановки", - добавил командующий ЗВО.
Ранее сообщалось, что на учениях будет задействовано порядка 12 тысяч военнослужащих, а также до 950 единиц военной техники, в том числе системы залпового огня, танки и авиация.
Оперативные учения войск России и Белоруссии "Щит Союза-2019" станут завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки военных двух стран. Учения, в соответствии с решением президентов России и Белоруссии, проводятся раз в два года - предыдущие "Запад-2017" прошли в Белоруссии. Учения пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области с 13 по 19 сентября.
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