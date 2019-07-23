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РИА Новости
Пензенская область

В Пензенской области появится индюшиная ферма за 3,5 миллиарда рублей

Вчера, 17:49
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИндюшка
Индюшка
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕНЗА, 23 июл – РИА Новости. Пензенское ООО "Агро58" в 2021 году намерено ввести в эксплуатацию строящийся комплекс по подращиванию и откорму индейки с общим объемом инвестиций 3,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор области Иван Белозерцев.
"Посетили строительство комплекса по подращиванию и откорму индейки. Строит "Агро58". Планируемая мощность - 15 тысяч тонн мяса индейки в живом весе в год. Ввод - в 2021 году. Будет создано 121 рабочее место. Общий объем планируемых инвестиций - 3,5 миллиарда рублей. В строительство уже вложено 360 миллионов рублей", - написал Белозерцев в своем Twitter.
Как сообщила пресс-служба областного правительства, глава региона посетил стройплощадку фермы в Шемышейском районе области во вторник. Руководство компании сообщило губернатору, что из общего объема инвестиций планируется привлечь 2,4 миллиарда рублей кредитных средств.
"Поручаю министерству сельского хозяйства (области) сопровождать проект, чтобы он вошел в федеральную программу субсидирования процентной ставки для инвесторов. Этой программой в Пензенской области пользуется ряд крупных сельхозпроизводителей", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства.
В пресс-службе сообщили, что на данный момент в рамках инвестпроекта построена дорога, подготовлены пять корпусов площадки подращивания индейки, в финальной стадии строительства находятся три корпуса площадки подращивания, которые будут оснащены автоматическими линиями кормления, поения и климат-контроля.
"В дальнейших планах инвестора приобретение земли для развития кормовой базы, строительство элеватора, комбикормового и маслобойного заводов", - отметили в правительстве региона.
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Пензенская областьИван БелозерцевПензенская областьЭкономика
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