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РИА Новости

На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за ливней с грозами

Вчера, 17:49
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краюПоследствия выпадения обильных осадков в Краснодаре 21 июля 2019 года
Последствия выпадения обильных осадков в Краснодаре 21 июля 2019 года
© Фото : ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
Последствия выпадения обильных осадков в Краснодаре 21 июля 2019 года
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено на Кубани из-за ливней с грозами, града, шквалистого ветра, угрозы формирования смерчей над Черным и Азовским морями, а также подъема воды в реках, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
В воскресенье в Краснодаре прошел один из самых сильных дождей за 2019 год. Менее чем за сутки выпала месячная норма осадков. Были подтоплены почти 90 дворов, участков дорог и домов. На городских улицах останавливалось движение автомобилей и трамваев.
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По данным ГУМЧС, в ближайшие 6-8 часов и до конца пятницы в Краснодарском крае, исключая Сочи, ожидается сильный дождь, ливень с грозой, в отдельных территориях - град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду.
"Экстренное предупреждение (объявлено) по комплексу неблагоприятных метеоявлений на 23-26 июля… На акватории Черного моря от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей… На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань на юго-восточной, юго-западной территории края, реках Черноморского побережья (от Геленджика до Магри) ожидаются подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.
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По словам начальника ЦУКС ГУМЧС России по Краснодарскому краю Павла Иванова, ухудшение погоды ожидается на территории всего края, однако наиболее сложная обстановка может сложиться в юго-восточных районах, предгорных районах и по побережью Черного и Азовского морей.
"Органы управления, силы и средства переведены в режим повышенной готовности. На базе главного управления организована работа межведомственного оперативного штаба. Усилены дежурные караулы, а также дежурная смена управления в кризисных ситуациях… Также в готовности к применению находится аэромобильная группировка главного управления. Силы и средства готовы к действиям по предотвращению", - сказал Иванов.
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