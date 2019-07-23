В Британии готовятся к самой жаркой неделе за лето

ЛОНДОН, 23 июл - РИА Новости, Наталья Копылова. Наступившая неделя может стать самой жаркой этим летом в Великобритании. Синоптики ожидают, что в четверг столбик термометра может подняться выше 38 градусов Цельсия, следует из сообщения британского метеобюро.

Жаркая погода на текущей неделе добралась до Соединённого Королевства. Во вторник температура в Лондоне поднялась до 33 градусов Цельсия. Однако это не предел - в четверг столбик термометра может приблизиться к 39 градусам, предупреждают синоптики.

"Температура будет повышаться в течение недели, потенциально достигнув рекордного уровня в четверг - 38 градусов Цельсия на Юго-Востоке Англии", - говорится в сообщении синоптиков.

По словам старшего метеоролога метеобюро Великобритании Фрэнка Сандерса, на этой неделе может быть установлен температурный рекорд не только для нынешнего лета, но и за все время.

"Погодные условия в целом аналогичны тем, которые привели к высокой температуре на большей части континентальной Европы в конце июня. Разница на этот раз в том, что поток ветра будет проходить напрямую из Франции, прокладывая путь для возможно, рекордной температуры. Наряду с высокой температурой в течение дня, ночная температура также будет тёплой и может также побить рекорды", - отметил он.

Ожидается, что к пятнице температура вернётся к комфортным уровням.