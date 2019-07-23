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РИА Новости
Союзное государство

В учениях "Щит Союза" примут участие 12 тысяч военных из РФ и Белоруссии

Вчера, 17:43
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСовместные российско-белорусские учения "Щит Союза"
Совместные российско-белорусские учения Щит Союза
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Совместные российско-белорусские учения "Щит Союза". Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Около 12 тысяч военных: до 8 тысяч от России и свыше 4 тысяч от Белоруссии - примут участие в совместных учениях "Щит Союза-2019", которые пройдут в сентябре в Нижегородской области, сообщил командующий Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.
"Всего к участию в учениях планируется привлечь порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе от Вооруженных сил РФ - до 8 тысяч, от вооруженных сил Республики Беларусь - свыше 4 тысяч", - сказал он.
Командующий добавил, что главным итогом учений должна стать практическая проверка управления войсками при операциях по обеспечению безопасности Союзного государства.
Журавлев также отметил, что подготовка совместных учений велась с марта. "До начала уже прошел ряд совместных мероприятий: в марте была проведена совместная командно-штабная тренировка в Санкт-Петербурге с привлечением оперативной группы от вооруженных сил Республики Беларусь", - сказал он.
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Генерал также добавил, что еще ряд мероприятий по подготовке к учениям был проведен в апреле, июне и июле. "В августе у нас спланировано раздельное инструкторско-методическое занятие в Минске и общее инструкторско-методическое занятие в Санкт-Петербурге", - сказал Журавлев.
Оперативные учения войск России и Белоруссии "Щит Союза-2019" станут завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки военных двух стран. Учения, в соответствии с решением президентов России и Белоруссии, проводятся раз в два года. Предыдущие, "Запад-2017", прошли в Белоруссии. Учения пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области с 13 по 19 сентября.
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