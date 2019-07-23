В учениях "Щит Союза" примут участие 12 тысяч военных из РФ и Белоруссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Около 12 тысяч военных: до 8 тысяч от России и свыше 4 тысяч от Белоруссии - примут участие в совместных учениях "Щит Союза-2019", которые пройдут в сентябре в Нижегородской области, сообщил командующий Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.

"Всего к участию в учениях планируется привлечь порядка 12 тысяч военнослужащих, в том числе от Вооруженных сил РФ - до 8 тысяч, от вооруженных сил Республики Беларусь - свыше 4 тысяч", - сказал он.

Командующий добавил, что главным итогом учений должна стать практическая проверка управления войсками при операциях по обеспечению безопасности Союзного государства.

Журавлев также отметил, что подготовка совместных учений велась с марта. "До начала уже прошел ряд совместных мероприятий: в марте была проведена совместная командно-штабная тренировка в Санкт-Петербурге с привлечением оперативной группы от вооруженных сил Республики Беларусь", - сказал он.

Генерал также добавил, что еще ряд мероприятий по подготовке к учениям был проведен в апреле, июне и июле. "В августе у нас спланировано раздельное инструкторско-методическое занятие в Минске и общее инструкторско-методическое занятие в Санкт-Петербурге", - сказал Журавлев.